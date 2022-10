Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κυβερνητικό κλιμάκιο σε Ηράκλειο και Λασίθι Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη από την θεομηνία – Τεράστιες υλικές ζημιές Την κινητοποίηση της κυβέρνησης προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ μια γυναίκα αγνοείται. Ανυπολόγιστο είναι το κόστος των υλικών ζημιών από τη μανία της φύσης. Κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστο Τριαντόπουλο, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνας Καλογήρου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, και της Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μαρίας – Έλλης Γεράρδη, θα μεταβεί αύριο Κυριακή στο νησί. Το κλιμάκιο θα βρεθεί, από το πρωί, στο πεδίο και θα επισκεφθεί περιοχές των ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ θα έχει συσκέψεις με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τη δρομολόγηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης μετά τη φυσική καταστροφή στις εν λογω περιοχές. Ειδήσεις σήμερα Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Με χειροκροτήματα ο τελευταίος αποχαιρετισμός – «Αθάνατος» φώναζε ο κόσμος Κακοκαιρία στην Κρήτη – Συγκλονιστικό βίντεο: Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 50χρονος Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μητέρα δύο παιδιών η 50χρονη αγνοούμενη στην Αγία Πελαγία BEST OF NETWORK 15.10.2022, 16:37 15.10.2022, 16:55 15.10.2022, 10:09 15.10.2022, 19:02 15.10.2022, 19:03 15.10.2022, 17:00

