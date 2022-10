Μητσοτάκης: Μήνυμα στα στελέχη της ΝΔ, «να μην είμαστε αλαζονικοί, δεν είμαστε αναντικατάστατοι

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Σύνοδο των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος, απευθυνόμενος σε υπουργούς, βουλευτές αλλά και τα στελέχη. Όπως είπε, η μάχη στις επόμενες εκλογές θα δοθεί και στις λεπτομέρειες τονίζοντας πως, «υπάρχει μια «λεπτή γραμμή» μεταξύ του να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε τους εαυτούς μας περίπου αναντικατάστατους». Το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ξέρουμε ότι η κοινωνία δοκιμάζεται σήμερα, ξέρουμε ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί, ξέρουμε ότι υπάρχουν πτυχές της κοινωνικής πολιτικής όπου πρέπει τα βήματα προόδου να είναι ακόμα πιο γρήγορα. Γι’ αυτό και είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό -και σας το ζητώ από καρδιάς αυτό- στην επικοινωνία σας με τις κομματικές οργανώσεις, με τα στελέχη μας αλλά και με τους πολίτες, αυτήν την κατανόηση για τα προβλήματα της κοινωνίας να την επιδεικνύουμε πάντα και να μην παρεισφρήσει ποτέ στο λόγο μας η αλαζονεία της επιτυχίας. Υπάρχει μια «λεπτή γραμμή» μεταξύ του να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε τους εαυτούς μας περίπου αναντικατάστατους. Πρέπει να είμαστε πάντα από τη σωστή πλευρά αυτής της γραμμής. Μόνο έτσι θα πείσουμε τους πολίτες, και ειδικά τους πιο καχύποπτους, ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία αξίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο επιμένουμε στις επόμενες εκλογές να μιλούμε για την ανάγκη μιας αυτοδύναμης Ελλάδος, όχι απλά μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου έχουμε αποδείξει, ως Νέα Δημοκρατία, ότι είμαστε μία παράταξη η οποία σέβεται τις αρχές μας, σέβεται τις αξίες μας, σέβεται την ιστορική μας αποστολή αλλά μπορεί ταυτόχρονα να διευρύνεται, να ανοίγει, να ανανεώνεται, να αλλάζει. Εσείς εξάλλου είστε η καλύτερη απόδειξη αυτής της ανανέωσης». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα» λέει ο 33χρονος που συνελήφθη για δύο βιασμούς της ανήλικης Σωτήρης Τσιόδρας: Τρία κακά και ένα καλό σενάριο για το μέλλον της πανδημίας – Πότε θα χρειαστούμε νέα εμβόλια Από τον Μπάντι μέχρι τον Ντάμερ – Οι serial killers έχουν «κυριεύσει» τη μικρή οθόνη

