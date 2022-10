Μητσοτάκης: Στόχος η αυτοδυναμία γιατί η χώρα θα χρειαστεί σταθερότητα και ταχύτητα στις αποφάσεις

Μηνύματα τόσο για την στήριξη της κοινωνίας και τους «επόμενους δύσκολους μήνες» όσο και για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, μέσα στο 2023, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της συνόδου των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα. «Αποζητούμε την αυτοδυναμία γιατί την επόμενη ημέρα η χώρα θα χρειαστεί σταθερότητα και ταχύτητα στην λήψη των αποφάσεων» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του είχε δεσμευθεί ότι το κύρος της χώρας θα ενισχυθεί και η χώρα θα γίνει πιο ασφαλής «και το πετύχαμε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnme9m9l1utt) Παράλληλα υπογράμμισε ότι στην διάρκεια των τελευταίων 3,5 ετών η κυβερνητική παράταξη έχει υλοποιήσει το σύνολο του προγράμματος τονίζοντας ότι οι πολίτες θέλουν το τρίπτυχο «συνέχεια, συνέπεια, σταθερότητα» για να ξέρουν ότι υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός που γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται την κρίση. «Θα σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας τους επόμενους δύσκολους μήνες» είπε παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύοντας ότι «θα υλοποιήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που ανέλαβα στη Θεσσαλονίκη όταν περιέγραψα τον οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές» κάνοντας ειδική αναφορά στο γεγονός ότι «θα είναι η κυβέρνηση της ΝΔ αυτή που για πρώτη φορά που θα υλοποιήσει αυξήσεις στους συνταξιούχους από 1ης Ιανουαρίου». «Στις επόμενες εκλογές θα μιλάμε για την αυτοδύναμη Ελλάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός ο οποίος παρατήρησε ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι σέβεται τις αρχές μας, τις αξίες μας, την ιστορική της αποστολή αλλά ξέρει να διευρύνεται και να ανανεώνεται και να αλλάζει». H ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γραμματεία Οργανωτικού και προσωπικά στον Στέλιο Κονταδάκη για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει, η οποία πιστεύω ότι αποτυπώθηκε πολύ γλαφυρά σε αυτό το όμορφο βίντεο το οποίο ετοιμάσατε. Αισθάνομαι πάντα κάποια σχετική συγκίνηση όταν μιλάω για τον Στέλιο, διότι δεν ξεχνώ ότι και ο πατέρας του και ο θείος του υπήρξαν φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τη δεκαετία του 1950 και χαίρομαι που αυτή η σχέση μπορεί να συνεχίζεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω, την κάθε μία και τον καθένα ξεχωριστά, για το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα μαζί μας στην Αθήνα. Ξέρω, το είπε και ο Γιάννης Μπρατάκος, ότι ήρθατε με δικά σας έξοδα να παρευρεθείτε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ η οποία διοργανώθηκε από ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός, τον οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας, τη σχέση της κυβέρνησης, εμού προσωπικά αλλά και όλων των Υπουργών, με την κομματική μας βάση. Αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην οργανωτική και επικοινωνιακή ετοιμότητα του κόμματος. Αποδείξαμε από την πρώτη στιγμή που μάς εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός ότι δεν θα παραμελήσουμε την κομματική μας λειτουργία λόγω των κυβερνητικών μας καθηκόντων. Ξέρετε, είναι πάντα μεγάλη πρόκληση πώς ένα κόμμα διαχειρίζεται την εξουσία από πλευράς κομματικής οργάνωσης. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά αυτά τα τρία χρόνια και το κόμμα σήμερα είναι πιο οργανωμένο, πιο λειτουργικό, πιο έτοιμο από ό,τι ήταν το 2019 και αυτό μου δίνει και εμένα μεγάλη ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια, καθώς ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε πια στην τελική ευθεία, στο τελικό «sprint», για να χρησιμοποιήσω και μία ορολογία η οποία ταιριάζει με το χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα, αγαπητέ Λευτέρη, πριν από τις κρίσιμες εκλογές οι οποίες θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2023. Έχω δει ότι έχουμε ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα για εσάς. Σχεδόν όλη η κυβέρνηση θα παραβρεθεί και θα μιλήσει, θα σας ενημερώσει και θα μπορέσει να συζητήσει μαζί σας για το εξαιρετικά πλούσιο κυβερνητικό έργο το οποίο έχουμε παράξει αυτούς τους 40 μήνες. Ένα έργο το οποίο αποτυπώνεται περιεκτικά στα υλικά τα οποία έχουμε και σε αυτό το φυλλάδιο με τίτλο «Το είπαμε, το κάναμε». Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει πάντα τον κόπο να διατρέχουμε αυτό το εύρος, το πλάτος και το βάθος του κυβερνητικού έργου, διότι αυτά τα οποία έχουμε πετύχει αυτούς τους 40 μήνες είναι πράγματι σπουδαία και είναι πολλά. Θα έλεγα ότι είναι τόσα πολλά που πολλές φορές μας διαφεύγουν και ξεχνάμε, εστιάζοντας ενδεχομένως στα προβλήματα της επικαιρότητας, ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε πράξη ουσιαστικά όλο το προεκλογικό της πρόγραμμα. Και τίμησε τη σχέση εμπιστοσύνης με την οποία μας περιέβαλε ο ελληνικός λαός. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα μειώσουμε τους φόρους, τους μειώσαμε. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και το πετύχαμε. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα προσελκύσουμε σημαντικές ξένες επενδύσεις και θα ξανακάνουμε την Ελλάδα πρωταγωνιστή στις εξαγωγές και στην καινοτομία, το πετύχαμε. Είχαμε δεσμευτεί ότι το κύρος της χώρας θα ενισχυθεί και η χώρα θα γίνει πιο ισχυρή και πιο ασφαλής. Και το πετύχαμε. Είχαμε δεσμευτεί για μία Παιδεία νέα, σύγχρονη, η οποία θα στηρίζεται σε πιο ισχυρά σχολεία, σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα έχουν τη δύναμη να μπορούν να διδάσκουν τα παιδιά τους με μεγαλύτερη αυτονομία από το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε δεσμευτεί για ασφαλή πανεπιστήμια, το πετύχαμε. Βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες, εδώ, πολύ κοντά, σε ένα σχολείο στη Νέα Ιωνία και συνομίλησα με τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς μας, 25.000 μόνιμοι διορισμοί στην Παιδεία για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Και όλα αυτά δεν τα πετύχαμε σε έναν ουδέτερο πολιτικό χρόνο. Δεν τα πετύχαμε σε κανονικούς καιρούς. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα πόσες πολλές κρίσεις έπρεπε να διαχειριστούμε, ξεκινώντας με τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, μεταναστευτικές πιέσεις οι οποίες δυστυχώς και σήμερα που μιλάμε εξακολουθούν και ενισχύονται -ή αν δεν ενισχύονται τουλάχιστον διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εν μέσω πανδημίας, μια πρωτοφανής παγκόσμια υγειονομική κρίση η οποία οδήγησε την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει πλήρως το πρόγραμμά της και να στηρίξει την κοινωνία με σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάς υποχρέωσε βέβαια και εμάς να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, αλλά μάς έδωσε πρόσβαση και σε νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία, πιστεύω, ότι θα μπορούν να μάς συνοδεύουν από εδώ και στο εξής στον τρόπο με τον οποίον λειτουργούμε. Και βέβαια τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε κάτι το οποίο φάνταζε αδιανόητο πριν από ένα χρόνο: εναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, με πρωτοφανείς επιπτώσεις ως προς την έκρηξη του παγκόσμιου πληθωρισμού. Και βέβαια μια μεγάλη κρίση ακρίβειας την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και σας διαβεβαιώνω ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε και όσο αποτελεσματικότερα μπορούμε και έχουμε τους πόρους να το κάνουμε ακριβώς επειδή η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από αυτό το οποίο και εμείς εκτιμούσαμε. Αυτό θέλω να το συγκρατήσετε: μπορούμε και στηρίζουμε σήμερα την κοινωνία επειδή η ανάπτυξη είναι υψηλή, επειδή έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο μέσα από τις επενδύσεις, μέσα από τον τουρισμό, μέσα από τις εξαγωγές, να μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας στους ασθενέστερους και να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι και σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα τον οποίο έχουμε μπροστά μας, θα σταθούμε κοντά τους. Και προτιμώ πάντα, ξέρετε, να εκπλήσσουμε ευχάριστα και να περνάμε πάνω από τις προσδοκίες τις οποίες είχαμε θέσει. Πάρτε για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο σημαντικό, ειδικά για εσάς που έρχεστε από τη βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες πρακτικά ήδη ξεκινούν. Θυμάμαι τα κανάλια να προεξοφλούν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στο 1,50, στο 1,60 κι όμως ανοίγει λίγο πάνω από το 1,30 γιατί υπήρξε μια συστηματική δουλειά και συστηματική παρέμβαση από την κυβέρνηση και απόφαση να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε να συγκρατήσουμε το κόστος της θέρμανσης για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Αυτό, βέβαια, συνεπικουρούμενο από το γεγονός ότι διαθέτουμε 300 εκατ. συμπληρωματικά για το επίδομα θέρμανσης, για εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία το δικαιούνται, με προφανώς μεγαλύτερη έμφαση στην βόρεια Ελλάδα, στα υψηλότερα υψόμετρα, εκεί που ξέρουμε ότι οι ανάγκες της θέρμανσης είναι μεγαλύτερες. Θέλω, λοιπόν, να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι θα σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας τους επόμενους δύσκολους μήνες. Θα υλοποιήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβα στη Θεσσαλονίκη, όταν περιέγραψα τον οδικό χάρτη τον οποίον πρέπει να διαβούμε από τώρα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και ναι, θα είναι πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία για πρώτη φορά θα υλοποιήσει αυξήσεις στους συνταξιούχους από 1/1/2023. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα καταργήσουμε οριστικά την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Εμείς είμαστε αυτοί που εξασφαλίσαμε τους δημοσιονομικούς πόρους για να μπορέσουμε να δώσουμε 250 ευρώ με πολύ πιο διευρυμένα κριτήρια στους συμπολίτες μας οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη τα Χριστούγεννα, για να τα βγάλουν πέρα με αυτόν τον πληθωρισμό, ο οποίος -όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω και χθες στη Βουλή αρκετά αναλυτικά- δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο, προφανώς. Αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και, νομίζω, ότι όλοι σας γνωρίζετε -και πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό- ότι σήμερα η άποψη της χώρας μετράει στις Βρυξέλλες. Από μία Ελλάδα ουραγό των εξελίξεων, η Ελλάδα σήμερα είναι πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο στην επικοινωνία μας με τους πολίτες να είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνέπεια την οποία δείξαμε στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος, αλλά και στην αντιμετώπιση όλων των έκτακτων κρίσεων που μας έτυχαν. Και πιστεύω ότι εάν κάτι αναζητούν οι πολίτες, σήμερα, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς -όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα- είναι αυτές οι τρεις λέξεις που αποτέλεσαν τον πυρήνα του συνθήματός μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης: Συνέπεια -την αποδείξαμε-, Συνέχεια και Σταθερότητα. Σταθερότητα για να ξέρουμε ότι υπάρχει μία κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός ο οποίος γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται κρίσεις. Μια κυβέρνηση η οποία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την πολιτική της για να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις. Αλλά και μία κυβέρνηση η οποία δεν στέκεται μόνο στις μεγάλες οριζόντιες εθνικές πολιτικές, αλλά φροντίζει -και εκεί ο δικός σας ρόλος είναι απολύτως κρίσιμος- να αναδείξει τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Έτσι ώστε να μπορούμε να σκύβουμε πάνω σε όλα τα τοπικά και τα περιφερειακά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές, μπορεί ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικές, σε τοπικό επίπεδο. Τα προβλήματα αυτά τα γνωρίζουμε. Έχω ζητήσει -και σε αυτό ανταποκρίνονται οι Υπουργοί μας- να μην υπάρχει κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο να πηγαίνει στην περιφέρεια και να μην συναντιέται μαζί σας, να μην συναντιέται με το κόμμα. Βλέπω, εδώ, μπροστά μας την Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την Υπουργό Πολιτισμού, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Ενέργειας. Έχουν όλοι τους γυρίσει την Ελλάδα πολλές φορές και είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας συνεισφορά στη διαμόρφωση και στην επίλυση τοπικών ζητημάτων. Ξέρετε ότι και εγώ όταν περιοδεύω στη χώρα πάντα φροντίζω όχι απλά να βρίσκω χρόνο να συζητώ με τις τοπικές οργανώσεις, αλλά σκύβουμε πάνω στα τοπικά προβλήματα και δίνουμε λύσεις, συνεργαζόμενοι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Δημάρχους, με Περιφέρειες. Δεν υπάρχουν χρώματα στα τοπικά προβλήματα. Και γι’ αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα στο τέλος της τετραετίας να επιδείξουμε ένα έργο το οποίο δε θα είναι απλά οριζόντιο σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχουμε δρομολογήσει τα περισσότερα έργα που δρομολόγησε ποτέ κυβέρνηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με τα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, με το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», παραδείγματος χάρη, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε Δήμους να τρέξουν μία σειρά από έργα και να επιλύσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, με σημαντικά έργα εθνικής εμβέλειας τα οποία είχαν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Βρέθηκα πριν από δέκα μέρες και αισθάνθηκα αυτή την πολύ μεγάλη ικανοποίηση στα εγκαίνια των τριών σταθμών του Μετρό στον Πειραιά. Πήγε το Μετρό στον Πειραιά. Εγκαινιάσαμε ένα πραγματικό έργο το οποίο παραδόθηκε στους Πειραιώτες και στους πολίτες του λεκανοπεδίου λίγες ώρες μετά. Δεν μας αρέσουν οι μουσαμάδες, μας αρέσουν τα πραγματικά έργα. Δεν μας ενδιαφέρει η επικοινωνία, μας ενδιαφέρει η ουσία. Και αυτό είναι τελικά που μας ξεχωρίζει από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Βλέπετε ότι αφιέρωσα ελάχιστο χρόνο στο να μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τελικά δεν αποζητούμε τη σύγκριση και το να είμαστε απλά καλύτεροι από έναν αντίπαλο ο οποίος θεωρούμε -και δικαίως- ότι τα έκανε θάλασσα τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε και δεν άλλαξε καθόλου τα τέσσερα χρόνια που έμεινε στην αντιπολίτευση. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτρο σύγκρισής μας. Αναμετριόμαστε με τα προβλήματα και με τις απαιτήσεις των πολιτών μας, ακούμε τους πολίτες και για το έργο μας μιλάμε με την απαραίτητη σεμνότητα, διότι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε πετύχει πολλά, υπάρχουν όμως ακόμα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ξέρουμε ότι η κοινωνία δοκιμάζεται σήμερα, ξέρουμε ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί, ξέρουμε ότι υπάρχουν πτυχές της κοινωνικής πολιτικής όπου πρέπει τα βήματα προόδου να είναι ακόμα πιο γρήγορα. Γι’ αυτό και είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό -και σας το ζητώ από καρδιάς αυτό- στην επικοινωνία σας με τις κομματικές οργανώσεις, με τα στελέχη μας αλλά και με τους πολίτες, αυτήν την κατανόηση για τα προβλήματα της κοινωνίας να την επιδεικνύουμε πάντα και να μην παρεισφρήσει ποτέ στο λόγο μας η αλαζονεία της επιτυχίας. Υπάρχει μια «λεπτή γραμμή» μεταξύ του να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε τους εαυτούς μας περίπου αναντικατάστατους. Πρέπει να είμαστε πάντα από τη σωστή πλευρά αυτής της γραμμής. Μόνο έτσι θα πείσουμε τους πολίτες, και ειδικά τους πιο καχύποπτους, ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία αξίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο επιμένουμε στις επόμενες εκλογές να μιλούμε για την ανάγκη μιας αυτοδύναμης Ελλάδος, όχι απλά μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου έχουμε αποδείξει, ως Νέα Δημοκρατία, ότι είμαστε μία παράταξη η οποία σέβεται τις αρχές μας, σέβεται τις αξίες μας, σέβεται την ιστορική μας αποστολή αλλά μπορεί ταυτόχρονα να διευρύνεται, να ανοίγει, να ανανεώνεται, να αλλάζει. Εσείς εξάλλου είστε η καλύτερη απόδειξη αυτής της ανανέωσης. Αποζητούμε την αυτοδυναμία διότι την επόμενη μέρα η χώρα θα χρειαστεί σταθερότητα και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε κρίσεις και μπορούμε να οδηγήσουμε το σκάφος της πατρίδας μας με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά μιας παγκόσμιας γεωπολιτικής πραγματικότητας η οποία, δυστυχώς, συνέχεια αλλάζει. Αυτόν τον αγώνα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας διαβεβαιώνω ότι θα τον δώσουμε όλοι μαζί. Με το κόμμα, αγαπητέ Παύλο, αγαπητέ Στέλιο, αγαπητέ Γιάννη, μπροστάρη σε αυτήν την προσπάθεια. Ξέρετε, για εμένα, όταν πηγαίνω περιοδείες είναι μια ανακούφιση, είναι μια αίσθηση σιγουριάς να γνωρίζω ότι η προετοιμασία έχει γίνει σωστά. Ότι τα κομματικά μας στελέχη έχουν κάνει την κινητοποίηση που πρέπει και ότι το κόμμα την κρίσιμη στιγμή -και η πιο κρίσιμη μάχη είναι πάντα η μάχη της κάλπης- θα είναι εκεί. Θα είναι μπροστάρης, θα βάλει πλάτη, θα κάνει τα εύκολα, θα κάνει τα δύσκολα και τελικά το κόμμα είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη. Και να κλείσω με αυτό, γιατί πραγματικά το βρήκα συγκινητικό και νομίζω και για εμένα πάρα πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό. Στην τελευταία περιοδεία την οποία κάναμε στην Πέλλα, παραδόξως -συνήθως δεν το κάνουμε, τηρούμε τα προγράμματά μας με αρκετή συνέπεια- καθυστερήσαμε γιατί είχαμε μια πολύ εκτεταμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο. Και όταν φτάσαμε στην Έδεσσα στο μαγαζί, στους «Καταρράκτες», που είχαμε ζητήσει από τους φίλους Νεοδημοκράτες να έρθουν, με μιάμιση ώρα καθυστέρηση, είχα αυτή τη μεγάλη αγωνία. Λέω «ο κόσμος θα έχει φύγει, να πάω τουλάχιστον να δω όποιους μπορώ να βρω». Και όμως το μαγαζί ήταν γεμάτο, οι Νεοδημοκράτες περίμεναν μιάμιση ώρα και αυτό κάτι λέει για το κόμμα μας, για την οργανωτική του υποδομή αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτή την πολύ στενή σχέση που πιστεύω ότι έχουμε αναπτύξει. Κλείνοντας να σας πω κάτι το οποίο δεν ξεχνώ ποτέ: είμαι Πρωθυπουργός της Ελλάδος γιατί είμαι Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εργασίες σας». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα» λέει ο 33χρονος που συνελήφθη για δύο βιασμούς της ανήλικης Σωτήρης Τσιόδρας: Τρία κακά και ένα καλό σενάριο για το μέλλον της πανδημίας – Πότε θα χρειαστούμε νέα εμβόλια Από τον Μπάντι μέχρι τον Ντάμερ – Οι serial killers έχουν «κυριεύσει» τη μικρή οθόνη

