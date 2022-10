Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: Η συμμετοχή των Χατζηδάκη – Θεοχάρη στη δράση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Χάρης Θεοχάρης, συμμετείχαν στη δράση που οργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, με τίτλο: «Έλα στη θέση μου: 1ο Blind Guide Καλλιθέας». Στόχος, είναι η διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του λευκού μπαστουνιού άλλα και η ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με οπτική αναπηρία (ΑμεΟΑ) για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση. Τα δυο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έκλεισαν τα μάτια τους και με την καθοδήγηση ειδικών περπάτησαν με το λευκό μπαστούνι. Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του ο Χάρης Θεοχάρης, «η εμπειρία ήταν συγκλονιστική γιατί όσοι συμμετείχαμε νιώσαμε τι σημαίνει να είσαι τυφλός αλλά κυρίως ποιο είναι το χρέος μας και ως πολίτες και ως Πολιτεία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία, έχουν γίνει άλματα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε». Σε παρόμοια δράση συμμετείχε και ο υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης στο Ηρώδειο. Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γιατρομανωλάκης: «Μέρος της εκπαίδευσης βλεπόντων για την σωστή καθοδήγηση τυφλών ατόμων είναι και το να έρθουν στη θέση τους, σε κανονικές συνθήκες. Το Ηρώδειο μπορεί να προσφέρει σε όλους μας μια υπέροχη εμπειρία όμως για κάποιους συνανθρώπους μας αποτελεί μια πρόκληση, με το ολισθηρό μάρμαρο, τα σκαλιά που έχουν διαφορετικό ύψος, τους στενούς διαδρόμους. Με αφορμή την σημερινή Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά το ΚΕΑΤ @keat_greece για την εκπαίδευση που παρείχε στους ταξιθέτες του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου @athensepidaurusfestival Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον οδηγό και εκπαιδευτή μου σε αυτή τη διαδικασία, Παναγιώτη Μαρκοστάμο, που με έμαθε να βλέπω καθαρότερα». Ειδήσεις σήμερα:Βιασμός 12χρονης: «Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα» λέει ο 33χρονος που συνελήφθη για δύο βιασμούς της ανήλικηςΣωτήρης Τσιόδρας: Τρία κακά και ένα καλό σενάριο για το μέλλον της πανδημίας – Πότε θα χρειαστούμε νέα εμβόλιαΑπό τον Μπάντι μέχρι τον Ντάμερ – Οι serial killers έχουν «κυριεύσει» τη μικρή οθόνη

