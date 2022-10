Ελληνοτουρκικά – Νίκος Δένδιας: «Δεν διεκδικούμε ούτε σπιθαμή εδάφους της Τουρκίας, το ίδιο απαιτούμε από αυτήν» Η απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη θα ληφθεί, «όποτε κριθεί πως είναι προς το εθνικό μας συμφέρον», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών «Δεν διεκδικούμε ούτε σπιθαμή εδάφους της Τουρκίας, το ίδιο απαιτούμε από αυτήν», ξεκαθαρίζει ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε κυριακάτικη εφημερίδα. Η απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη θα ληφθεί, «όποτε κριθεί πως είναι προς το εθνικό μας συμφέρον», τονίζει ακόμα ο υπουργός Εξωτερικών. «Είναι χρήσιμο και για την Τουρκία να αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον της να έχει έναν φιλικό και αξιόπιστο γείτονα που ανήκει στην ίδια συμμαχία, αλλά και στην ΕΕ. Οφείλει να αντιληφθεί επίσης ότι όπως δεν διεκδικούμε ούτε σπιθαμή εδάφους της, το ίδιο απαιτούμε και από αυτήν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΞ στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής». Δεν μπορεί η Τουρκία να αποτελεί παρακαμπτήρια οδό για τις ρωσικές εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων, υπογραμμίζει επίσης. Ο κ. Δένδιας είπε ακόμη ότι προγραμματίζει να μεταβεί «λίαν προσεχώς στο Κίεβο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες που επικρατούν εκεί», επισημαίνοντας ότι «βασικό μέλημά μας» είναι η προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία. Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην εμπόλεμη χώρα «από την έναρξη του πολέμου, καθώς», όπως υπενθυμίζει, «έχω επισκεφθεί ήδη δύο φορές την Οδησσό». «Η επίσκεψη αυτή», συνεχίζει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, «σηματοδοτεί την πλήρη προσήλωση μας στην αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και όλων των κρατών γενικότερα. Βασικό μας μέλημα αποτελεί η προστασία της ελληνικής κοινότητας, μεγάλο μέρας της οποίας διαβιεί σε περιοχές υπό ρωσική κατάληψη και άρα μη προσβάσιμες -τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία. Ευελπιστούμε με την πρώτη δυνατή ευκαιρία να μπορέσουμε να προσφέρουμε την αρωγή μας στους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη επί ουκρανικού εδάφους». Ειδήσεις σήμερα:Γυμνοί και με τραύματα 92 μετανάστες στον Έβρο – «20 χρόνια συνοριοφύλακες, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο» Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Αγία Πελαγία – Αγωνία για τον εντοπισμό της 49χρονης αγνοούμενης Ανοίγουν στόματα, έρχονται νέα εντάλματα μετά τις πέντε συλλήψεις για βιασμούς και μαστροπεία της 12χρονης BEST OF NETWORK 16.10.2022, 11:06 16.10.2022, 12:01 15.10.2022, 10:09 16.10.2022, 10:21 16.10.2022, 10:22 15.10.2022, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )