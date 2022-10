Ενεργειακή κρίση: Πλατφόρμα υποχρεωτικών κοινών προμηθειών αερίου και μείωση κατανάλωσης προτείνει η Κομισιόν

Λίγο προτού παρουσιαστεί, την Τρίτη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, οι Επίτροποι της ΕΕ και οι επικεφαλής των γραφείων των Επιτρόπων ενημερώθηκαν και ενέκριναν το πακέτο που θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης των ηγετών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανάμεσα στα μέτρα που προκρίνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια πλατφόρμα για κοινή προμήθεια φυσικού αερίου όπως και η μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου. Αναλυτικά το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής: – Πλατφόρμα για κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, όπως έγινε και με την προμήθεια των εμβολίων. Μάλιστα η πρόταση περιλαμβάνει πρόβλεψη για υποχρεωτική προμήθεια έως ενός ποσοστού των αποθεμάτων από τα κράτη-μέλη. – Μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου σε οριζόντια βάση. Η Επιτροπή εξετάζει να προτείνει να γίνει υποχρεωτικό το όριο του 15% μειωμένης κατανάλωσης – Μηχανισμός αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ΕΕ για το ενδεχόμενο να ξεμείνει κάποιο κράτος-μέλος. Για ένα κράτος-μέλος που ξεμένει, δηλαδή, θα είναι δυνατό να μπορεί να προμηθευτεί από άλλο σε συμφέρουσα τιμή. – Παρέμβαση στην τιμή του LNG, με ενός είδους πλαφόν, το οποίο επηρεάζει μετά τον δείκτη ΤΤF. Στο μεταξύ, ως ύστατο μέτρο προτείνεται ένα δυναμικό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και προϋποθέσεις. Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη 34χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση Βιασμός ανήλικης: Οι 120 μέρες της 12χρονης στα χέρια των παιδεραστών, τι είπε στους αστυνομικούς Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε στην Αγία Πελαγία

