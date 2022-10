Θεοδωρικάκος: Βάρβαρη η συμπεριφορά της Τουρκίας στους 92 μετανάστες – Από τον Έβρο δεν περνάει κανείς

Ως «απάνθρωπη» και «βαρβαρη» χαρακτήρισε τη στάση της Τουρκίας απέναντι στους μετανάστες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος με αφορμή την σοκαριστική εικόνα με τους 92 γυμνούς ανθρώπους στον Έβρο έκανε λόγο για «συμπεριφορά που δεν παραπέμπει στον 20ο αιώνα». Όπως είπε οι παράνομοι μετανάστες, στην πλειονότητα τους Αφγανοί και ορισμένοι Σύροι, ήταν αυτοί που περιέγραψαν στους άνδρες της Frontex ότι στον Έβρο τους μετέφεραν τρία οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλάκης. «Δεν μας εκπλήσσει η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας» σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος ο οποίος έστειλε το μήνυμα στην γείτονα χώρα ότι «η σημερινή Ελλάδα δεν είναι του 2019 για να μην πάω πιο πίσω. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί στρατιωτικά και έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της ιδίως με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία». «Υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι απολύτως ενωμένος και δεν δέχεται καμία συζήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα» πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διεμήνυσε, ακόμα με αφορμή την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να κατασκευαστούν και τα υπόλοιπα 140χλμ. του φράχτη στον Έβρο ότι «μέχρι να φτιαχτούν, να γνωρίζει ο λαός ότι οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τον στρατό και τους ακρίτες στον Έβρο προστατεύουν τα σύνορα». «Από τον Έβρο δεν θα περάσει κανείς όποια κόλπα και αν σκαρφιστεί η απέναντι πλευρά την οποία καλώ να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό της Παρασκευής, είναι μια τρισάθλια εικόνα» τόνισε σε αυστηρό τόνο προς την Τουρκία ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει απόλυτη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό υπό οποιεσδηποτε συνθήκες». Για βιασμό 12χρονης Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στις εν εξελίξει έρευνες για τον βιασμό της 12χρονης σημειώνοντας ότι «ο παιδοβιασμός είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα». Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι «δεν με ενδιαφέρουν οι ιδιότητες (σ.σ. των τυχών εμπλεκομένων στην υπόθεση), όποιος είναι ύποπτος παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης». Προανήγγειλε, δε, ότι τις επόμενες ώρες έρχεται νέο ένταλμα σύλληψης για τον βιασμό της 12χρονης. Έστειλε, τέλος, μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ «ας κοιτάξουν όσους μίλησαν με άθλιο και συκοφαντικό τρόπο με ψέματα σε βάρος της ΕΛΑΣ και της κυβέρνησης. Οι άνθρωποι έχουν αλλεργία με την ΕΛΑΣ». Ειδήσεις σήμερα:Γυμνοί και με τραύματα 92 μετανάστες στον Έβρο – «20 χρόνια συνοριοφύλακες, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο» Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Αγία Πελαγία – Αγωνία για τον εντοπισμό της 49χρονης αγνοούμενης Ανοίγουν στόματα, έρχονται νέα εντάλματα μετά τις πέντε συλλήψεις για βιασμούς και μαστροπεία της 12χρονης

