Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κυβερνητικό κλιμάκιο στις πληγείσες περιοχές – Αυτοψία σε Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Παλαιόκαστρο Το κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σητεία όπου και εκεί εντοπίστηκαν προβλήματα από την κακοκαιρία – Θα ανακοινώσουν δέσμη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών Στις πληγείσες περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης βρίσκεται ήδη το κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστο Τριαντόπουλο, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, της γενικής γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνας Καλογήρου, του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, και της γενικής γραμματέως Υποδομών, Μαρίας – Έλλης Γεράρδη. Αυτήν την ώρα το κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην Αγία Πελαγία, τη Λυγαριά και το Παλαιόκαστρο, ενώ αργότερα θα έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σητεία όπου και εκεί εντοπίστηκαν προβλήματα από την κακοκαιρία για να ανακοινώσουν δέσμη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της άτυχης γυναίκας που αγνοούνταν από χθες το πρωί, στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στα ανοιχτά του κόλπου της Αγίας Πελαγίας και η επιχείρηση ανάσυρσης από δύτες και λιμενικούς, ήταν δύσκολη, λόγω και του έντονου κυματισμού.

