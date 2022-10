Κικίλιας: Εκπληκτικός μήνας για τον ελληνικό τουρισμό ο Οκτώβριος

Στις πολύ υψηλές πληρότητες που εξακολουθούν καταγράφουν το μήνα Οκτώβριο τα νησιά με ισχυρό brand και η Αθήνα – η οποία είναι γεμάτη με Αμερικανούς ταξιδιώτες- καθώς και οι χειμερινοί προορισμοί λόγω του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Ο Οκτώβρης είναι ένας εκπληκτικός μήνας για τον ελληνικό τουρισμό» είπε χαρακτηριστικά. Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, ήδη οι πληρότητες στο Πήλιο, στη Μάνη, στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Αράχωβα ξεπερνούν το 90%, 95% είναι στη Βυτίνα και στη Δημητσάνα, πολύ υψηλές είναι οι πληρότητες στην Ήπειρο (Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Αρίστη κ.α.), ενώ υπάρχουν και προορισμοί που πλέον πολύ δύσκολα βρίσκει κανείς κατάλυμα, όπως η ορεινή Ναυπακτία, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnn5iyl6ksv5) «Ταυτόχρονα, στους brandαρισμένους προορισμούς Ρόδο, Κρήτη, στα μεγάλα νησιά μας, αλλά τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς- και φυσικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη – εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλες πληρότητες από Αμερικάνους, από Γάλλους… τα αεροπλάνα πάνε και έρχονται» είπε ο υπουργός Τουρισμού, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο εξακολουθεί να ενισχύεται η εθνική οικονομία και η μέση ελληνική οικογένεια από τον τουρισμό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. «Αυτό αποτελεί σημαντική τόνωση για την ελληνική οικονομία, θα τα πούμε για τα έσοδα το Δεκέμβρη, εγώ περιμένω μέχρι το τέλος του έτους. Ο προϋπολογισμός του 2022 προέβλεπε 15 δις ευρώ έσοδα από τον τουρισμό. Όχι μόνο τα ξεπεράσαμε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε αρκετά πάνω από τα 18,2 δις του 2019» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Β. Κικίλιας. Ειδήσεις σήμερα: Πλεύρης: Περιμένουμε ένα κύμα κορωνοϊού που θα έρθει – Γιατί είμαστε σχετικά αισιόδοξοι Νεκρή η 49χρονη αγνοούμενη από την κακοκαιρία στην Κρήτη Γυμνοί και με τραύματα 92 μετανάστες στον Έβρο – «20 χρόνια συνοριοφύλακες, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο»

