Πιερρακάκης: «Τα “ξύλινα τείχη” της εποχής είναι ψηφιακά τείχη»

«Τα ξύλινα τείχη της εποχής είναι ψηφιακά τείχη και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας είναι πράγματα στα οποία πρέπει να επενδύσουμε, μπορούμε να επενδύσουμε, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη στρατηγική και αυτό το οποίο βασικά έλειπε ήταν το να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Και νομίζω ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε» επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στον χαιρετισμό του στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο Νάουσας το βράδυ του Σαββάτου (15/10). Υπογράμμισε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας καταλύτης και θα έλεγα ότι έχει και μία οριζόντια διάσταση επίλυσης προβλημάτων και μία διττή διάσταση κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης» και αναφέρθηκε εκτενώς στη λειτουργία και τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες και δράσεις του υπουργείου, το οποίο έχει επίκεντρο τον πολίτη. Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Νάουσας συζητήσαμε πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει την αλληλεπίδραση πολιτών και κράτους. Το κεκτημένο της τελευταίας τριετίας είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει με ταχύτητα, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. pic.twitter.com/wlt2u8vKVv— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 15, 2022 « Χρησιμοποιώντας απλές τεχνολογίες αλλάζεις τις διαδικασίες του κράτους αλλά για να μπορείς να το κάνεις αυτό έπρεπε να μπορεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα να διασυνδέει τα διάφορα μητρώα μεταξύ τους» και συμπλήρωσε: «Ξεκινώντας με αυτή τη φιλοσοφία να απλουστεύσουμε διαδικασίες, να κάνουμε ευκολότερη την αλληλεπίδραση, να ξανασχεδιάσουμε το κράτος σκεφτήκαμε ότι βασικά θέλουμε να κάνουμε μία βασική μεταρρύθμιση αυτή του gov.gr». Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε για «εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος το οποίο εάν έβλεπε κανείς μελέτες τις περασμένες δεκαετίες που αφορούσαν τη χώρα μας, οι μελέτες όλες αυτές υπογράμμιζαν και απεδείκνυαν ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά σε αυτό το οποίο θα περιγράφαμε ως κοινωνικό κεφάλαιο», ενώ υπογράμμισε και τις διαστάσεις σε οικονομικό επίπεδο, όπως είναι το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών. «Σε λιγότερο από πέντε χρόνια θα έχουμε καλύψει όλη τη χώρα με οπτική ίνα και σε αυτό θα έρθουν να προστεθούν και οι μικροδορυφόροι οι οποίοι επίσης έρχονται να δράσουν καθοριστικά και να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι της συνδεσιμότητας. «Ήδη η Ελλάδα έχει επιτρέψει στη Starlink να εκπέμπει, στη Βόρειο Ελλάδα μάλιστα έχει και πάρα πολύ καλό σήμα, θα μπει και η Amazon πολύ σύντομα στο να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και αυτή». Ο κ. Πιερρακάκης εστίασε στον μεγάλο ρόλο και στην σημασία των επενδύσεων που έχουν γίνει από τη Microsoft, την Amazon και την Google «ως τεκμήριο της ψήφου εμπιστοσύνης που ουσιαστικά δίνεται στη χώρα από πολλές άλλες χώρες και από μεγάλες επιχειρήσεις. Kαι θα πω ότι εδώ, πέρα από τη στρατηγική η οποία διαρθρώνεται από τη κυβέρνηση στο χώρο των επενδύσεων υπήρχε και κάτι πολύ στοχευμένο: ένας νόμος το Cloud First Policy ο οποίος γέννησε, συμβόλισε μάλλον τέτοια φιλοδοξία σε σχέση με το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας δηλαδή, ότι όλο το Δημόσιο της Ελλάδας θα μεταβεί σε αυτό που λέμε Cloud όπου και οι τρεις μεγάλοι πάροχοι του Cloud η Microsoft, η Amazon και η Google έκριναν ότι η Ελλάδα πραγματικά αρχίζει να διαφοροποιείται και από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα και αποφάσισαν να κάνουν και οι τρεις επενδύσεις στη χώρα μας σε Data Center πάνω σε αυτό. Αυτό από μόνο του δείχνει πως μερικές φορές αρκεί να σκεφτεί κανείς έξυπνα όχι μόνο στο επίπεδο του να δαπανήσει χρήματα ή να κάνει στοχευμένες επενδύσεις ή να φτιάξει εφαρμογές αλλά να αξιοποιήσει τη νομοθεσία και τα κίνητρα που αυτή δίνει και το σινιάλο που ενίοτε αυτή δίνει για να μπορέσει πραγματικά να δημιουργήσει ένα πολύ θετικό κλίμα για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις». Ο υπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την ψηφιακή εκπαίδευση «γιατί είναι πραγματικά ένας χώρος ο οποίος μπορεί να παρέχει πολύ μεγάλη βοήθεια, αρωγή και σε εκείνους που συμμετέχουν σε αυτόν και ως αποτέλεσμα για όλους τους υπόλοιπους». Μιλώντας για τις κρίσεις τα τελευταία χρόνια σημείωσε ότι «η τελευταία εικοσαετία είναι μία εικοσαετία κρίσεων, ευρύτερα. Ξεκινώντας από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, μετά με την οικονομική κρίση του 2008-2009, το πώς αυτή κορυφώθηκε στη δική μας περίπτωση στη κρίση – χρέους της Ευρωζώνης το 2010 υπογράφοντας η Ελλάδα το Μνημόνιο. Πώς εμείς μπήκαμε σε μία κρίση περίπου δέκα ετών, λίγο λιγότερο από δέκα χρόνια, ήταν μία δεκαετία πολύ μεγάλων δυσκολιών οικονομικά για τη χώρα μας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς η συγκεκριμένη αυτή κρίση βιώθηκε και μεταβολίστηκε με τελείως διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Για να κάνει κανείς την υγειονομική αναλογία θα έλεγε ότι κάποιες χώρες το βίωσαν ως ένα ελαφρύ- μεσαίο κρυολόγημα, η Ελλάδα το βίωσε ως long covid το θέμα της οικονομικής κρίσης». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «το 2019 βγαίνοντας σιγά – σιγά από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία ήρθαμε αντιμέτωποι με μία αλληλουχία νέων κρίσεων: αφενός εκείνη του covid-19, σε διεθνές επίπεδο είχαμε και φυσικά και έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε τον πληθωρισμό, στην Ελλάδα έχουμε την πρόσθετη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την υβριδική κρίση στον Έβρο και στα νησιά. Και νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει πώς η έννοια της κρίσης με Κ κεφαλαίο συνιστά μία νέα κανονικότητα και οριοθετεί και τον ρόλο των κυβερνήσεων σε μία περίοδο που η πυκνότητα αυτών των γεγονότων αυξάνεται. Δηλαδή, πώς μπορείς να δομείς μηχανισμούς και ομάδες οι οποίες δύναται να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν έκτακτα συμβάντα αυτά τα οποία θα έλεγε κανείς ότι όχι απλώς ξέρεις ότι δεν ξέρεις αλλά ακόμα και εκείνα τα οποία δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις όταν αυτά προκύπτουν». Ο υπουργός έκανε λόγο για επιτυχή διαχείριση των εκάστοτε κρίσεων κατά την τελευταία τριετία, καθώς όπως είπε «καταφέραμε να πετύχουμε όχι απλώς διαχειριζόμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κρίσεις αυτές αλλά ταυτόχρονα επιλύοντας και εκκρεμότητες του παρελθόντος οι οποίες έπρεπε να είχαν επιλυθεί πέντε, δέκα, δεκαπέντε και είκοσι χρόνια πριν. Αναδεικνύοντας έτσι έναν διττό ρόλο για το κράτος: ότι από τη μία η Ελλάδα έπρεπε να λύσει θέματα μεταρρυθμίσεων που δεν είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από την άλλη έπρεπε να ανταποκριθεί και σε όλες αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις που είχε μπροστά της». Όπως τόνισε «η Ελλάδα βρίσκει έναν βηματισμό αντίστοιχο με εκείνον που εδώ και χρόνια λέμε ότι της αξίζει».

