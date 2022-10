Την Επίτροπο Γιόχανσον ενημέρωσε ο Θεοδωρικάκος για τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο Ο υπουργός αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία – Αναμένεται τη Δευτέρα να ενημερώσει και άλλους Ευρωπαίους για το περιστατικό Με την Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον επικοινώνησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και την ενημέρωσε λεπτομερώς για το περιστατικό των 92 γυμνών μεταναστών που ώθησαν στα ελληνικά σύνορα στον Έβρο Τούρκοι στρατοχωροφύλακες. Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την απάνθρωπη στάση των Τούρκων αλλά και τη σκληρή εικόνα που αντίκρυσαν οι Έλληνες συνοριοφύλακες όταν εντόπισαν τους 92 παράτυπους μετανάστες, ενώ για μία ακόμη φορά της ανέφερε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναμένεται τη Δευτέρα να ενημερώσει και άλλους Ευρωπαίους για το περιστατικό. Ως «απάνθρωπη» και «βαρβαρη» χαρακτήρισε, νωρίτερα, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στους μετανάστες ο υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για «συμπεριφορά που δεν παραπέμπει στον 20ο αιώνα». Όπως είπε – μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΙ – οι παράνομοι μετανάστες, στην πλειονότητα τους Αφγανοί και ορισμένοι Σύροι, ήταν αυτοί που περιέγραψαν στους άνδρες της Frontex ότι στον Έβρο τους μετέφεραν τρία οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλάκης. «Δεν μας εκπλήσσει η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας» σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος ο οποίος έστειλε το μήνυμα στην γείτονα χώρα ότι «η σημερινή Ελλάδα δεν είναι του 2019 για να μην πάω πιο πίσω. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί στρατιωτικά και έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της ιδίως με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία». «Υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι απολύτως ενωμένος και δεν δέχεται καμία συζήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα» πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διεμήνυσε, ακόμα με αφορμή την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να κατασκευαστούν και τα υπόλοιπα 140χλμ. του φράχτη στον Έβρο ότι «μέχρι να φτιαχτούν, να γνωρίζει ο λαός ότι οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τον στρατό και τους ακρίτες στον Έβρο προστατεύουν τα σύνορα».«Από τον Έβρο δεν θα περάσει κανείς όποια κόλπα και αν σκαρφιστεί η απέναντι πλευρά την οποία καλώ να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό της Παρασκευής, είναι μια τρισάθλια εικόνα» τόνισε σε αυστηρό τόνο προς την Τουρκία ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει απόλυτη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό υπό οποιεσδηποτε συνθήκες». Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη 34χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση Βιασμός ανήλικης: Οι 120 μέρες της 12χρονης στα χέρια των παιδεραστών, τι είπε στους αστυνομικούς Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε στην Αγία Πελαγία BEST OF NETWORK 16.10.2022, 15:21 16.10.2022, 16:01 15.10.2022, 10:09 16.10.2022, 18:41 16.10.2022, 18:43 16.10.2022, 16:00

