Βιασμός 12χρονης: «Κανιβαλισμός» αν μεταφέραμε τον Μίχο σε άλλη φυλακή, λέει ο ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής

Προβληματισμό για τις σφοδρές αντιδράσεις που θα επέφερε η παρουσία του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, σημειώνοντας ότι η προστασία της ζωής όλων των φυλακισμένων αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εκτίμησε πως η παρουσία του 53χρονου παιδοβιαστή στις φυλακές Μαλανδρίνου ή Δομοκού θα επέφερε «σφαγή» και «κανιβαλισμό» ενώ επικαλέστηκε και την ιστορία του βιαστή – παιδοκτόνου της Ερμιόνης Μανώλη Δουρή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του. «Σκεφτείτε για παράδειγμα ο φερόμενος ως παιδοβιαστής, που αυτές τις μέρες απασχολεί την κοινή γνώμη, να πάει σε ένα κατάστημα, ας πούμε πρώην τρίτου τύπου, όπως είναι του Μαλανδρίνου, ή του Δομοκού, ή των Τρικάλων. Θα γίνει χαμός, θα γίνει σφαγή εκεί μέσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανασίου για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Υπάρχουν και καταστήματα όπως είναι για προσβολή γενετήσιας πράξης, όπως είναι σεξουαλικά εγκλήματα κ.λπ., που είναι στα Γρεβενά και στα Τρίκαλα, όπου κι εκεί επικρατεί ησυχία. Και υπάρχουν καταστήματα που είναι έγκλειστοι για βαριά ποινικά αδικήματα, ένταξη σε εγκληματικές οργανώσεις και όλα αυτά, που οι φασαρίες είναι έτοιμες να πυροδοτήσουν γενικότερα προβλήματα». Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής είχε έντονο διάλογο με βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα ο οποίος υποστήριξε ότι η πολιτεία «προσφέρει προστασία» στον παιδοβιαστή μεταφέροντάς τον στις φυλακές Γρεβενών. Κ. Παπαθανασίου: Καταρχήν, οι συνθήκες κράτησης σε όλα τα καταστήματα είναι ιδίες. Όταν λέω ίδιες, τι εννοώ; Εμείς τι προσφέρουμε σαν σύστημα σωφρονιστικής πολιτικής. Το θέμα είναι οι ίδιοι οι κρατούμενοι τι δημιουργούν μέσα, διότι αν υπάρχουν συμπλοκές, υπάρχουν στα καταστήματα που σας είπα, που υπάρχουν βαριά αδικήματα, ένταξη σε εγκληματικές οργανώσεις κ.λπ.. Είπα ότι είναι ήπιες οι φυλακές στα Γρεβενά ή στην Τρίπολη, επειδή οι ίδιοι οι κρατούμενοι δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, δεν δημιουργούν προβλήματα. Είναι η φύση των αδικημάτων ή τα οικονομικά εγκλήματα που είναι στην Χαλκίδα. Κ. Χήτας: Άρα αφού είναι ίδιες οι συνθήκες γιατί τους μεταφέρουμε εκεί, ειδικά εκεί; Κ. Παπαθανασίου: Διότι οι συμπλοκές θα είχαν θέμα, πρόβλημα και για την ίδια τους τη σωματική ακεραιότητα. Κανιβαλισμός. Κ. Χήτας: Άρα τους προσφέρετε προστασία. Μ. Χαρακόπουλος: Οφείλει να το κάνει αυτό ένα κράτος δικαίου. Κ. Χήτας: Να προσφέρει προστασία σε έναν που βίασε παιδιά; Μ. Χαρακόπουλος: Εσείς τι θέλετε; Κ. Χήτας: Να πάει στη φυλακή. Γιατί κατ’ εξαίρεση εκεί; Μ. Χαρακόπουλος: Στη φυλακή πάει. Κ. Χήτας: Πάει σε συγκεκριμένη φυλακή. Μ. Χαρακόπουλος: Μη φτάνουμε σε σημείο λαϊκισμού. Τι θέλουμε, να υπάρχει αυτοδικία δηλαδή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα; Αυτό υπονοείτε; Κ. Χήτας: Δεν υπονοώ τίποτα. Λέει ο κ. Γενικός ότι οι συνθήκες κράτησης είναι οι ίδιες σε όλα τα καταστήματα. Μάλιστα, λέω εγώ. Γιατί, λοιπόν, αφού οι συνθήκες κράτησης είναι ίδιες σε όλα τα καταστήματα τους πηγαίνουμε συγκεκριμένα εκεί; Κ. Παπαθανασίου: Γιατί οι ίδιοι οι κρατούμενοι δημιουργούν αυτό που σας είπα το κλίμα μεταξύ τους. Θυμάστε την περίπτωση Δουρή παλιά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του ιδίου και τον σκότωσαν. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε χρέος να προστατεύσουμε την υγεία όλων των κρατουμένων, διότι σας είπα ο ρόλος ο δικός μας δεν είναι τιμωρητικός. Αυτό αφορά τη δικαιοσύνη. Εμείς πρέπει εντός του σωφρονιστικού καταστήματος να τους εξασφαλίσουμε συνθήκες διαβίωσης επαρκείς, αξιοπρεπείς. Δεν εξετάζουμε, δηλαδή, τη βαρύτητα του αδικήματος. Αυτό το εξετάζει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εγώ. Ειδήσεις σήμερα: Το καταστατικό των Τόρις «σώζει» για έναν χρόνο τη Λιζ Τρας – Εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο»

