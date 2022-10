Γεωργιάδης: Το Ελληνικό θα είναι το νέο «πρόσωπο» της Ελλάδας στο εξωτερικό

«Το Ελληνικό θα είναι το νέο πρόσωπο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η επιτυχία του σχεδίου μέχρι σήμερα, που είναι συγκλονιστική, αποδεικνύει την πλήρη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και των επενδυτών, στο όραμα της εταιρείας Lamda Development». Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης μετά τα επίσημα εγκαίνια της επένδυσης. Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από την εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού, το πρώτο μου επίσημο ραντεβού ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Lamda Development, ο κύριος Οδυσσέας Αθανασίου. Τότε έκανα και την πρώτη μου ανάρτηση στα social media του Υπουργείου, για να δείξω ότι για μένα το Ελληνικό ήταν ένα τεράστιο κυβερνητικό, αλλά και προσωπικό στοίχημα. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό της χώρας που με εμπιστεύτηκε δίνοντας στο υπουργείο μας το συντονιστικό ρόλο για να προωθούμε τις διαδικασίες και σήμερα να είμαστε όλοι μας στην ευχάριστη θέση να καμαρώνουμε τα εγκαίνια αυτού του μεγάλου έργου. Ενός έργου που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό project Real Estate. Η πιο σύγχρονη πόλη του κόσμου, με κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακές τεχνολογίες, σεβασμό στο περιβάλλον και υψηλή ποιότητα ζωής φτιάχνεται πλέον στην Ελλάδα. Το Ελληνικό θα είναι το νέο πρόσωπο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η επιτυχία του σχεδίου μέχρι σήμερα που είναι συγκλονιστική, αποδεικνύει την πλήρη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και των επενδυτών, στο όραμα της εταιρείας Lamda Development και του κυρίου Σπύρου Λάτση, στον οποίον οφείλουμε και πολύ θερμές ευχαριστίες γιατί και στις πιο δύσκολες στιγμές του έργου δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Και φυσικά σε όλη την ηγεσία της Lamda, τον κύριο Αθανασίου και σε όλους τους συνεργάτες του που με απόλυτο επαγγελματισμό μας βοήθησαν να βρούμε λύσεις εκεί που άλλοι έβλεπαν μόνο προβλήματα. Με αυτό το πνεύμα θα προχωρήσουμε σε όλα τα μεγάλα σχέδια στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να επιστρέψουμε αυτήν την εμπιστοσύνη με καλύτερη ποιότητα ζωής». Ειδήσεις σήμερα:Το καταστατικό των Τόρις «σώζει» για έναν χρόνο τη Λιζ Τρας – Εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο»

