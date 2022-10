Δημοσκόπηση ALCO: Ανοίγει η ψαλίδα, στις 8,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Αυξηση της διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,6% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Πλέον, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 8,3 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ (από 7,7 τον προηγούμενο μήνα) καθώς στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων συγκεντρώνει ποσοστό 31,2% έναντι 22,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και έ[εται το ΚΚΕ με 5,6%, η Ελληνική Λύση με 5,1% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Στην μέτρηση του Σεπτεμβρίου, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα συγκέντρωνε ποσοστό 30,6%, έναντι 22,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALCO, Κώστα Παναγόπουλο, η αύξηση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται στην μείωση του αριθμού των αναποφάσιστων ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει διπλάσιες απώλειες από τη Νέα Δημοκρατία στις διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ. Στους επιμέρους δείκτες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 82% των ερωτηθέντων ανησυχεί αρκετά έως πολύ για την εγκληματικότητα. Συγκεκριμένα, το 37% λέει ότι φοβάται πολύ και το 45% αρκετά. Επίσης, το 90% θεωρεί ότι θα χρειαστεί να περικόψει την θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ το 71% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας έχει ήδη περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών. Το 87% των πολιτών θεωρεί ότι έχουν αυξηθεί αρκετά έως πολύ τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά ενώ μόλις το 22% αισθάνεται ότι η οικογένεια του θα στηριχθεί από το καλάθι της νοικοκυράς. Τέλος, σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά, μόλις το 36% δηλώνει ότι είναι πιθανό ένα επεισόδια με την Τουρκία. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο η ανησυχία για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά είναι μεγαλύτερη στο λεκανοπέδιο και μικρότερη στις παραμεθόριες περιοχές. Δείτε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης Ειδήσεις σήμερα:Το καταστατικό των Τόρις «σώζει» για έναν χρόνο τη Λιζ Τρας – Εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο»

