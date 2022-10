Ελληνικό: Στα επίσημα εγκαίνια της επένδυσης το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση των επίσημων εγκαινίων της επένδυσης του Ελληνικού Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του βασικού μετόχου Σπύρου Λάτση, του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Development, Οδυσσέα Αθανασίου, υπουργών, εκπροσώπων της Εκκλησίας, των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιούνται σήμερα στις 15:30 τα επίσημα εγκαίνια του Ελληνικού, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το έργο του Ελληνικού, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του Οδυσσέα Αθανασίου προς τους εκπροσώπους του Τύπου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται με βάση τον σχεδιασμό. Το πρώτο μέρος του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου, το Εxperience Park έκτασης άνω των 70 στρεμμάτων, έχει δοθεί στο κοινό από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ λίγο αργότερο δόθηκε και το Experience Center, τo Κέντρο Επισκεπτών, το μεγαλύτερο στον κόσμο στο είδος του όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν σε βάθος το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και να ταξιδέψουν σήμερα στο μέλλον, σε μια βιώσιμη, έξυπνη και καινοτόμο πόλη, Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων τα μεγάλα έργα υποδομής της πρώτης φάσης, μεταξύ των οποίων κα η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, η κατασκευή με δαπάνη του επενδυτή του νέου κτηρίου ΑΜΕΑ, πρότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα που παραδίδεται το καλοκαίρι του νέου έτους, ενώ ξεκινούν και οι πρώιμες εργασίες για την κατασκευή του Riviera Tower, του μεγαλύτερου πράσινου ουρανοξύστη στην Μεσόγειο. Όπως έχει αναφέρει ο Οδυσσέας Αθανασίου, το Ελληνικό είναι ένα κοινό όραμα πολύ μεγαλύτερο από τετραγωνικά μέτρα και όλα τα άλλα. Είναι ένα όραμα να αναδειχθεί η χώρα μας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη εκεί που της αξίζει και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Να έχουμε μια ελληνική εταιρία που να μας βγάζει ασπροπρόσωπους στο εξωτερικό. Ο κ. Αθανασίου έχει επισημάνει ότι το όραμα αυτό, με την στήριξη του βασικού μετόχου, δεν αφορά μόνον την ανάδειξη των δυνατοτήτων μας σε επίπεδο εκτέλεσης έργων με την υλοποίηση κορυφαίων διεθνών αρχιτεκτονικών σχεδίων, αλλά πρωτίστως στην ανάδειξη του αξιακού μας συστήματος στη διαδικασία υλοποίησης του έργου που θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε διεθνές επίπεδο, στη δυνατότητα κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που με κατάλληλα κίνητρα επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα:Θρίλερ στο Παρίσι: Βίντεο καταγράφει την ύποπτη για τον φόνο της 12χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα ΓΓ Συνοριοφυλάκων: 23 χρόνια δεν έχω δει τέτοια απάνθρωπη εικόνα όπως αυτή με τους γυμνούς μετανάστες Βίντεο: Η στιγμή που Ελληνίδα δημοσιογράφος τρέχει να καλυφθεί για να γλιτώσει από drone kamikazi στο Κίεβο BEST OF NETWORK 17.10.2022, 10:47 17.10.2022, 07:28 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 10:20 17.10.2022, 09:48 14.10.2022, 11:00

