Εύα Καϊλή: Η Τουρκία επιτίθεται σε μετανάστες, να ενισχυθεί η Frontex στα σύνορα

Ερώτηση προς την Επιτροπή με αφορμή το βίντεο που δείχνει την τουρκική ακτοφυλακή να ασκεί βία σε μετανάστες, εμποδίζοντας τους να φθάσουν στις ακτές της Τουρκία, κατέθεσε η Αντιπρόεδρος του ΕΚ, Εύα Καϊλή. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, το βίντεο παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και αποτελεί απόδειξη της παραβίασης του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας από την πλευρά της γείτονος χώρας. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παρουσία της Frontex, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των ανθρώπων στα ευρωπαϊκά σύνορα. Παράλληλα, ζητά να στηριχθεί οικονομικά η χώρα μας, η οποία επωμίζεται το βάρος και την ευθύνη της προστασίας των συνόρων της ΕΕ. Σε άλλο σημείο της παρέμβασης της, υπογραμμίζει την επιτακτικότητα τήρησης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τα ευρωπαϊκά σύνορα, καλώντας την Κομισιόν να αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες για την επιτήρηση των συμφωνηθέντων. Η παρέμβαση της Αντιπροέδρου, Εύας Καϊλή, έρχεται σε μία περίοδο τεταμένη όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να κλιμακώνει καθημερινά την ακραία ρητορική του κατά της πατρίδας μας. To πλήρες κείμενο της ερώτησης της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως εξής: «Θέμα: “Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει την τουρκική ακτοφυλακή να επιτίθεται σε μετανάστες” Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει αξιωματικούς της τουρκικής ακτοφυλακής να ασκούν βία κατά μεταναστών εμποδίζοντας τη βάρκα τους να φτάσει στις τουρκικές ακτές. Το βίντεο παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και αποτελεί απόδειξη της παραβίασης του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας από την Τουρκία. Ως εκ τούτου, μετά τις αποκαλύψεις του βίντεο, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή: 1. Θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της παρουσίας της Frontex, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων στα σύνορα της ΕΕ; 2. Θα εξέταζε η Επιτροπή περαιτέρω δράσεις για την παρακολούθηση της τήρησης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στα σύνορα της ΕΕ; 3. Ποια οικονομική στήριξη θα δοθεί στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων της ΕΕ;». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Ο Μίχος με πήγαινε σε οίκο ανοχής, με έβαζε να “βλέπω” μέχρι πέντε άνδρες» κατέθεσε η ανήλικη Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε σε πολυόροφο κτίριο Δείτε βίντεο Η «Ιωάννα της Λωραίνης» του Κιέβου φόρεσε νυφικό αλλά δεν αποχωρίστηκε το όπλο της – Δείτε φωτογραφίες

