Θεοδωρικάκος σε Τσαβούσογλου: Μεγάλο θράσος οι Τούρκοι να κατηγορούν την Ελλάδα για τη δική τους βάρβαρη συμπεριφορά

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντάει στην προκλητική ανάρτηση του Μελβούτ Τσαβούσογλου για την υπόθεση των 92 παράνομων μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στις ελληνικές όχθες του Έβρου και διασώθηκαν από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και του Frontex. Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού: «Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι αδιαμφισβήτητα. Η Τουρκία οφείλει στοιχειωδώς να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να πάψει να προκαλεί και μάλιστα με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο». Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την #Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι αδιαμφισβήτητα.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 17, 2022 Νέα επίθεση Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε η Άγκυρα με αιχμή το μεταναστευτικό. «Αναίσχυντες» χαρακτήρισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τις «κατηγορίες της Ελλάδας», ενώ με περίσσιο θράσος έκανε λόγο για fake news όσον αφορά στις φωτογραφίες με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο. Τραβώντας και πάλι το σχοινί, ο Τσαβούσογλου εξαπέλυσε επίθεση στην Αθήνα ισχυριζόμενος τα εξής: «Είναι γνωστό ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και συκοφαντεί την Τουρκία». LIVE: Türkiye’s FM Mevlut Cavusoglu holds presser after Council of Turkic States’ foreign ministers meeting in Dolmabahce, Istanbul https://t.co/iuBZ8RXUKu— PresserWatch (@PresserWatch) October 17, 2022 Την ιστορία επικαλέστηκε για ακόμη μια φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για να «χτίσει» το μεγαλοϊδεατικό του όραμα. «Η Τουρκία έχει γίνει και πάλι το κέντρο του διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος όπως συνέβαινε και στην ιστορία. Βρισκόμαστε σε μια κομβικής σημασίας θέση στην οποία συνδέουμε την Ανατολή με τη Δύση, τον Βορρά με τον Νότο, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις μετακινήσεις» δήλωσε ο Τσαβούσογλου. Υποστήριξε, δε, ότι η σημασία της τουρκικής περιοχής για την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία έχει αυξηθεί εν μέσω συνεχιζόμενων παγκόσμιων κρίσεων, ενώ τόνισε πως η Άγκυρα πρέπει να παρουσιάσει ένα «ισχυρό όραμα για το μέλλον». «Ο τρόπος για να μετατρέψουμε την περιοχή μας σε τόπο σταθερότητας αυξάνοντας παράλληλα την ευημερία των εθνών μας είναι με την ενίσχυση της ενότητάς μας. Ο τρόπος για να ενισχύσουμε την ενότητά μας είναι να κάνουμε τα σωστά βήματα τη σωστή στιγμή με θάρρος», ισχυρίστηκε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Στα άδυτα της ΜΙΤ – Οι απειλές για προβοκάτσιες και δολιοφθορές στην Ελλάδα Κώστας Πλεύρης: Η ιστορία μιας αποκτήνωσης Βρετανία: Ποιος θα αναλάβει τα ηνία της χώρας αν φύγει η Λιζ Τρας – Όλα τα σενάρια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )