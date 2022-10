Λιζ Τρας: Σε τεντωμένο σκοινί το μέλλον της – “Πραξικόπημα” σχεδιάζουν 100 μέλη των Τόρις

Υπό πολιορκία βρίσκεται η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, που θα δώσει μάχη για να σώσει την θέση της αυτή την εβδομάδα, εν αναμονή της νέας ετυμηγορίας των αγορών για την αλλαγή του υπουργού Οικονομικών της χώρας, και καθώς 100 και πλέον μέλη των Τόρις θα κινήσουν διαδικασίες με σκοπό να την αποπέμψουν.

Μόνο 40 ημέρες στην εξουσία, η Τρας επέλεξε για νέο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας τον Τζέρεμι Χαντ, με στόχο να αποκαταστήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής της μετά την αποπομπή της αρχικής της επιλογής για το καθοριστικής σημασίας υπουργείο, του φίλου της Κουάζι Κουάρτενγκ.

Ενώ οι αγορές θα δοκιμάζουν την Τρας, η μοίρα της εναπόκειται τελικά στις κινήσεις του Συντηρητικού Κόμματος.

Η Tρας θα διοργανώσει δεξίωση για το υπουργικό συμβούλιο στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 το βράδυ της Δευτέρας, για να συνεχίσει να έχει τη στήριξη τους σε ένα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο, το οποίο ο Χαντ θα ανακοινώσει στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα. Ο Χαντ θα κάνει επίσης συναντήσεις με όλους τους συντηρητικούς βουλευτές αυτή την εβδομάδα για να λάβει τα σχόλιά τους, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Χαντ πέρασε το Σαββατοκύριακο σχεδιάζοντας μία ριζικά διαφορετική δημοσιονομική προσέγγιση — οι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν, οι δαπάνες θα πρέπει να περικοπούν — σε μια προσπάθεια να αποτραπούν περαιτέρω τιμωρητικές αυξήσεις στο κόστος δανεισμού της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εάν η Τρας καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο των αγορών, η δεύτερη δοκιμασία της θα είναι να παλέψει με τα μέλη των Τόρις που επιδιώκουν την αποπομπή της.

Από το απόγευμα της Κυριακής, τρεις βουλευτές των Τόρις της ζήτησαν δημόσια να παραιτηθεί και πολλοί άλλοι είπαν σε ιδιωτικές συζητήσεις, ότι ετοιμάζονται να επιδώσουν επιστολές στον Γκρέιαμ Μπρέιντι, τον επικεφαλής της επιτροπής των Τόρις, με τις οποίες θα εκφράζουν τη δυσπιστία τους προς την Βρετανίδα πρωθυπουργό.

In recent weeks, I have watched as the Government has undermined Britain’s economic credibility & fractured our Party irreparably.

Enough is enough.

I have written to the Prime Minister to ask her to stand down as she no longer holds the confidence of this country. pic.twitter.com/hHej8LGfJf

— Jamie Wallis MP (@JamieWallisMP) October 16, 2022