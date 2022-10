Μεταναστευτικό – Απίστευτο θράσος από την Άγκυρα: Κατηγορεί την Ελλάδα για… fake news και απάνθρωπη στάση Σκληρή επίθεση για την υπόθεση των 92 μεταναστών στον Έβρο Με περίσσιο θράσος, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για… fake news όσον αφορά στην υπόθεση των 92 μεταναστών που οι τουρκικές αρχές εγκατέλειψαν γυμνούς στον Έβρο και τους διέσωσε η ελληνική αστυνομία. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, επιτίθεται προσωπικά στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ενώ κατηγορεί την Ελλάδα για… απάνθρωπη στάση. «Η μηχανή των ελληνικών ψευδών ειδήσεων είναι και πάλι σε λειτουργία… Μπερδεύοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τις αναρτήσεις ψευδών, λανθασμένων περιεχομένων προσπάθησε να καταδείξει τη χώρα μας ύποπτη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλτούν. Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege’de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç’te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2022 Και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «οι ελληνικές αρχές συνεργαζόμενες με τη Frontex, πρέπει να λογοδοτήσουν για τα μωρά που έγιναν αιτία να πνιγούν στο Αιγαίο, τους ανθρώπους που έγδυσαν, χτύπησαν με ζώνες και άφησαν να πεθάνουν από το κρύο στον Έβρο». Καταλήγοντας ο Αλτούν καλεί την Ελλάδα «να εγκαταλείψει την απάνθρωπη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες το συντομότερο δυνατό, να βάλει τέλος στις αβάσιμες κατηγορίες κατά της Τουρκίας και να επιδείξει κρατική σοβαρότητα». Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη 34χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση Βιασμός ανήλικης: Οι 120 μέρες της 12χρονης στα χέρια των παιδεραστών, τι είπε στους αστυνομικούς Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε στην Αγία Πελαγία BEST OF NETWORK 16.10.2022, 15:21 16.10.2022, 16:01 15.10.2022, 10:09 16.10.2022, 18:41 16.10.2022, 18:43 16.10.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )