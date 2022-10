Μητσοτάκης στα επίσημα εγκαίνια του Ελληνικού: «Τα λόγια έγιναν πράξη – 70.000 νέες θέσεις εργασίας» Σπύρος Λάτσης: Το έργο ένωσε τρεις κυβερνήσεις και απευθύνεται σε όλους – Οδυσσέας Αθανασίου: Το Ελληνικό θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ πάνω από 2,5% 17.10.2022, 15:33 UPD: 17.10.2022, 16:21 4 ΣΧΟΛΙΑ Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του βασικού μετόχου της Lamda Development Σπύρου Λάτση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ο ίδιος είπε, απηύθυνε διαδικτυακά από την Ελβετία χαιρετισμό , του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρεία Οδυσσέα Αθανασίου, υπουργών, εκπροσώπων της Εκκλησίας, των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Ελληνικού, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.Ο πρωθυπουργός ανέφερε στο χαιρετισμό του πως ξεκινά και τυπικά το κύριο μέρος της ανάπλασης του Ελληνικού, ένα έργο χωρίς προηγούμενο για την πατρίδα μας, όπως τόνισε. «Πριν από 27 μήνες το χρονοδιάγραμμα τηρείται και οι αλλαγές γύρω μας είναι εμφανείς. Το περίφημο σύνθημα για τις μπουλντόζες του Ελληνικού έχει ακουστεί πολλές φορές, άλλοτε για να κρύψει καθυστερήσεις και εμπόδια και άλλοτε για να ακουστεί η αγωνία για να ξεκινήσει το έργο. Τα λόγια τώρα έγιναν πράξη. Και στο Ελληνικό το είπαμε και το κάναμε. Το εμβληματικό αυτό έργο το πιστέψαμε και το προωθήσαμε από την πρώτη μέρα, ανατρέποντας παρωχημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις, ένα κουβάρι που κατάφεραν να ξετυλίξουν τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών, Πολιτισμού. Τώρα στρεφόμαστε στο μέλλον με το όραμα του Σπύρου Λάτση να παίρνει σάρκα και οστά» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.Δείτε την εκδήλωση: Συνεχίζοντας, ανέφερε πως η πρώτη σχετική συζήτηση έγινε το 2007 και αφού πέρασε από 40 κύματα σε 7 χρόνια, το έργο με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά μπήκε σε τροχιά το 2014. «Εκτοτε ακούστηκαν πολλά μέχρι και τη μετατροπή της περιοχής σε κοινωνικό… λαχανόκηπο. Το 2016, με το πρόσχημα της αναθεώρησης της σύμβασης ή τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπήρξαν εκ νέου καθυστερήσεις, μέχρι το 2019 που το έργο πέρασε σε νέα φάση. Οι εργασίες ξεκίνησαν για τα καλά το 2021 και από τότε το νερό μπήκε στο αυλάκι και κυλάει ορμητικά». Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το όφελος αυτής της σπουδαίας επένδυσης είναι σημαντικό να απλώνεται όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρους τους Ελληνες και αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση με όλες τις μεγάλες επενδύσεις που προωθούμε. «Το 2022 είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών στις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις φέτος και ευελπιστούμε ότι το ρεκόρ θα σπάσει και το επόμενο έτος. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια και θα προσθέσει 2,4% στο ΑΕΠ, άνω των 14 δις. ευρώ στα δημόσια ταμεία θα δημιουργήσει πάνω από 70.000 θέσεις εργασίας». Σπύρος Λάτσης: Το έργο του Ελληνικού ενώνει τρεις κυβερνήσεις, τρεις αυτοδιοικήσεις Στη συνέχεια, σε σύνδεση με τη Γενεύη, ο δόκτωρ Σπύρος Λάτσης είπε ότι το έργο του Ελληνικού ενώνει: τρεις κυβερνήσεις, τρεις αυτοδιοικήσεις. Πώς φτάσαμε ως εδώ, αν το έργο απευθύνεται στους πολλούς ή τους λίγους και ποιοι βοήθησαν να φτάσουμε ως εδώ. Ερώτημα 1ο, πώς φτάσαμε ως εδώ: Υπάρχουν και λίγοι (αμελητέος αριθμός) που τίθενται ενάντια στο έργο. Όταν το έργο ήρθε στην προσοχή μου, το 1996, πίστευα ότι θα υπήρχε κυβερνητικός σχεδιασμός με νησίδες ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από την εποχή που έγιναν οι πρώτες σκέψεις για μετεγκατάσταση του αεροδρομίου στα Σπάτα και οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις από την κυβέρνηση Σημίτη έχουν περάσει 45 και 25 χρόνια. Οι μελέτες παρέμειναν σε συρτάρια. Η κατάσταση του Ελληνικού επί δεκαετίες περιγράφονται από το εργαστήριο αστικού περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου: Η κατάσταση είναι απογοητευτική…Σε μεγάλα τμήματα του παρακτίου μετώπου συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων δεσμεύουν χώρους για προβληματικές χρήσεις, χωρίς να εισπράττονται τα χρήματα. Στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου υπήρξε δυνατότητα συμφωνίας με το Κατάρ, που δεν ευοδώθηκε. Η κρίση βρήκε τη χώρα μας ευάλωτη και αβοήθητη και μετέτρεψε το εργο σε ιδιωτικό με κρατικές νησίδες. Οι συνθήκες που επέφεραν αυτή την αλλαγή, ελπίζω να μην επιστρέψουν ποτέ στη χώρα μας και τα πολλά έργα να βοηθήσουν να έχουμε μια πιο εύρωστη οικονομία. Ερώτημα 2ο: Σε ποιους απευθύνεται το εργο: Σε όλους τους επισκέπτες, καθώς θα είναι προσβάσιμο. Το έργο έχει δημιουργήσει συνθήκες που οι τιμές να φαίνονται απρόσιτες στα νότια προάστια. Σχεδιάζουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε οικονομικά ασθενέστερους να μείνουν στο Ελληνικό. Ενα τμήμα του οικιστικού προγράμματος να είναι με πολυκατοικίες, που οι αγοραστές άλλοι να πληρώνουν με τις τιμές της αγοράς και άλλοι με πριμοδότηση από τη lamda και το τραπεζικό σύστημα. Σκοπός μας είναι όλοι να επωφελούνται. Ερώτημα 3ο: Ποιοι βοήθησαν. Πολλοί. Να αναφέρω τους τρεις πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαρίστησε τους υπουργούς που συνέβαλαν στο έργο, αλλά και την οικογένειά του, τη μητέρα του, την αδελφή του Μαριάννα, την αδελφή του Μαργαρίτα. Την προσωπική του οικογένεια, τη σύζυγο και τα παιδιά του, που όταν δίσταζε να αναλάβει ένα τέτοιο έργο τον παρότρυναν να συνεχίσει. Ευχαρίστησε επίσης το ΤΑΙΠΕΔ, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους μετόχους της Lamda και το επενδυτικό κοινό. Επίσης τον πρόεδρο της lamda Τάσο Γιαννίτση και το διοικητικό συμβούλιο, τον Οδυσσέα Αθανασίου και την ομάδα του. Οδυσσέας Αθανασίου: Μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας το έργο Ακολούθως ο CEO της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου έκανε μία αναδρομή στην πορεία του έργου, 21 χρόνια πριν, στην τελευταία πτήση από το Ελληνικό. «Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου του 2013, μια μικρή ομάδα στελεχών είχαμε πάει στο Λονδίνο για να παρουσιάσουμε στην οικογένεια Λάτση τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα μας, μετά από 3 ώρες παρουσίασης πήραμε το πράσινο φως. Μεσολάβησαν εννέα περιπετειώδη χρόνια. Ειδικά για την περίοδο του κορωνοϊού έπρεπε να κάνουμε μελέτες από μια οθόνη υπολογιστή, κάναμε προσλήψεις με τον ίδιο τρόπο, και επί ένα χρόνο συνεργαζόμασταν χωρίς να έχει δει ποτέ ο ένας τον άλλο. Το έργο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Τα οράματα έχουν δυσκολίες, αρχίσαμε να δημιουργούμε μια ελληνική εταιρεία- σήμερα είμαστε 600 από 200 που ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους της πολιτείας και να τονίσω ιδιαίτερα την υπερπροσπάθεια των τελευταίων τριών ετών και τους υπουργούς που έχω μπροστά μου και την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά που ξεκίνησε αυτό το έργο. Το έργο του Ελληνικού θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ πάνω από 2,5%, ενώ θα διατεθούν πάνω από 8 δισ. ευρώ, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες». Ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο χρονοδιάγραμμα των έργων, λέγοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος ήταν βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό. «Ο δρ. Σπύρος Λάτσης μας ενέπνευσε για το έργο και είναι δίπλα μας. Δεν θα βρισκόμασταν εδώ αν εκείνος δεν έλεγε κάθε φορά προχωρήστε, είμαι εδώ. Δεσμευόμαστε ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη». O CEO της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου Πέραν της οικογένειας Λάτση, το «παρών» δίνουν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και το Υπουργικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και φυσικά πολλά από τα γνωστά ονόματα στο εγχώριο επιχειρείν (σ.σ. άλλωστε κάποια από αυτά συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ίδιας της Lamda ή έχουν κλείσει συνεργασίες εντός του project). Σε πλήρη εξέλιξη το έργο Το έργο του Ελληνικού, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του Οδυσσέα Αθανασίου προς τους εκπροσώπους του Τύπου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται με βάση τον σχεδιασμό. Το πρώτο μέρος του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου, το Εxperience Park έκτασης άνω των 70 στρεμμάτων, έχει δοθεί στο κοινό από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ λίγο αργότερο δόθηκε και το Experience Center, τo Κέντρο Επισκεπτών, το μεγαλύτερο στον κόσμο στο είδος του όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν σε βάθος το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και να ταξιδέψουν σήμερα στο μέλλον, σε μια βιώσιμη, έξυπνη και καινοτόμο πόλη, Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων τα μεγάλα έργα υποδομής της πρώτης φάσης, μεταξύ των οποίων κα η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, η κατασκευή με δαπάνη του επενδυτή του νέου κτηρίου ΑΜΕΑ, πρότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα που παραδίδεται το καλοκαίρι του νέου έτους, ενώ ξεκινούν και οι πρώιμες εργασίες για την κατασκευή του Riviera Tower, του μεγαλύτερου «πράσινου» ουρανοξύστη στην Μεσόγειο. Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development, Οδυσσέα Αθανασίου Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Ευάγγελο Βενιζέλο προσερχόμενο στην εκδήλωση Το «παρών» έδωσε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

