Νίκος Δένδιας: Θα ενημερώσω του ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το επικίνδυνο τουρκολιβυκό μνημόνιο Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την Τρίτη να βρεθεί στο Κίεβο Για το επικίνδυνο για την ασφάλεια στη Μεσόγειο τουρκολιβυκό μνημόνιο θα ενημερώσει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τους ευρωπαίους ομολόγους του στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του προσερχόμενος στη συνεδρίαση. «Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω το Συμβούλιο για το δήθεν «μνημόνιο» που υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας για την εκμετάλλευση πόρων που προέρχονται από τις θαλάσσιες αυτές ζώνες. Ένα «μνημόνιο», το οποίο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω το ΣΕΥ της ΕΕ για το δήθεν «μνημόνιο» που υπογράφηκε μεταξύ κυβέρνησης της Τρίπολης και Τουρκίας. Ένα «μνημόνιο» το οποίο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο (δήλωση προσερχόμενος στο ΣΕΥ της ΕΕ). pic.twitter.com/sYmWLtslK9— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 17, 2022 Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην υπόλοιπη ατζέντα της συνεδρίασης λέγοντας ότι «θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια νέα συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία, κατά τη φάση αυτή της αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής. Για εμένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού ελπίζω ότι αύριο (σ.σ. την Τρίτη 18/10) θα μπορέσω να βρεθώ στο Κίεβο». «Από εκεί και πέρα, έχουμε να συζητήσουμε για τη Συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μία Συμφωνία που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και είναι εξαιρετικά σημαντική, ένα ακόμα επιτυχημένο παράδειγμα ειρηνικής επίλυσης τέτοιων διαφορών στη Μεσόγειο» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στους 6 οι συλληφθέντες – Έρχεται νέος γύρος έκδοσης ενταλμάτων Βιασμός 12χρονης: Σύχναζαν και άλλα παιδιά στο κατάστημα του Μίχου, λέει ο δικηγόρος της μητέρας Καίτη Γαρμπή για Γιώργο Μαζωνάκη: «Με θυμώνει το άδικο, το ψέμα και ο διασυρμός» BEST OF NETWORK 17.10.2022, 10:47 17.10.2022, 07:28 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 10:20 17.10.2022, 09:48 14.10.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )