Ξανθός: Δεν υπήρξε ζημιά στο Δημόσιο από τη μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων το 2015

Ο πρώην υπουργός Υγείας και βουλευτής Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε κατά την σημερινή κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, στη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις αλλαγές που είχαν γίνει στη νομοθεσία τις τιμολογήσεις των φαρμάκων από το 2015 έως και σήμερα, ενώ επισήμανε ότι δεν ζημειώθηκε το Δημόσιο από τη μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων κατά την επίμαχη περίοδο. Ειδικότερα, σήμερα κατά την 6η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών που δικάζεται ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η Ελένη Τουλουπάκη, ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι από τις μη ανατιμολογήσεις δεν έχει επέλθει ζημία του Δημοσίου. Ακόμα, τόνισε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ότι αρμόδιος και υπεύθυνος για τις τιμολογήσεις των φαρμάκων το επίμαχο διάστημα ήταν ο πρώην υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Και διευκρίνισε ότι ο υπουργός Υγείας δεν συμμετέχει στη διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμάκων, καθώς για αυτό υπήρχαν ειδικές επιτροπές και ο υπουργός ουσιαστικά θέτει μόνο την υπογραφή του. Σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν η κυρία Τουλουπάκη είχε σχέση με τον κ. Κουρουμπλή, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει και προσέθεσε ότι κατά την εκτίμησή του δεν μπορούσε να έχει. Σε άλλη ερώτηση της προέδρου εάν ο κ. Κουρουμπλής μεσολάβησε στην κ. Τουλουπάκη, η απάντηση του μάρτυρα ήταν «όχι», ενώ σε 3η ερώτηση της κυρίας Ηλιοπούλου, εάν η κυρία Τουλουπάκη ήθελε να βλάψει ή να ωφελήσει κάποιον ή τις φαρμακευτικές εταιρείες, η απάντηση ήταν και πάλι «όχι». Αρνητική ήταν η απάντηση του κ. Ξανθού και στην ερώτηση της προέδρου εάν ο κ. Κουρουμπλής με τη μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων είχε σκοπό να βλάψει το Δημόσιο ή τις φαρμακευτικές εταιρείες. Διευκρίνισε ο κ. Ξανθός ότι από την πλευρά του κ. Κουρουμπλή, η μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων κατά το επίμαχο διάστημα ήταν μια τυπική παράλειψη χωρίς να έχει βλαπτικές επιπτώσεις. Παράλληλα, ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι το πλαίσιο εκείνης της εποχής δεν επέτρεψε τις ανατιμολογήσεις, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το Δημόσιο. Προηγούμενα, ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου. Η τελευταία κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία απάντησε σε ερωτήσεις των κατηγορουμένων. Αύριο, το μεσημέρι θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο κ. Ξανθός

