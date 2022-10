Ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Οι επόμενες δύο συνεδριάσεις, δεύτερη και τρίτη, ορίσθηκαν να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου Ξεκινά σήμερα το μεσημέρι η συζήτηση του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Σταύρος Καλογιάννης, ανέφερε πως σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, η πρώτη συνεδρίαση συζήτησης του σχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2023 θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, στη μία το μεσημέρι. Οι επόμενες δύο συνεδριάσεις, δεύτερη και τρίτη, ορίσθηκαν να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις δέκα το πρωί και στη μία το μεσημέρι, αντίστοιχα. Επίσης, ο κ. Καλογιάννης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής, ότι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση που έχει ζητήσει να κάνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με την πορεία του Ιδιωτικού Χρέους. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ Βιασμός 12χρονης: Στους 6 οι συλληφθέντες – Έρχεται νέος γύρος έκδοσης ενταλμάτων Καιρός: Βροχές στην Κρήτη σήμερα και βοριάδες 7 μποφόρ στο Αιγαίο Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα Best of Network 16.10.2022, 15:21 17.10.2022, 07:00 15.10.2022, 10:09 16.10.2022, 18:41 16.10.2022, 18:43 16.10.2022, 16:00

