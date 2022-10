Ο Δημήτρης Στρατούλης και η Μαριάνα Τσίχλη νέοι επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας

Στην εκλογή νέας ηγεσίας, μετά την αποχώρηση του Πάνου Λαφαζάνη προχώρησε η Λαϊκή Ενότητα, που με στόχο την ανασυγκρότηση του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς, πραγματοποίησε το σαββατοκύριακο πανελλαδική συνδιάσκεψη, με τη συμμετοχή 600 αντιπροσώπων, κυρίως νεολαίων. Στόχος είναι, όπως αναφέρθηκε, η έκφραση των κοινωνικών κινημάτων και η διαμόρφωση ενός ανατρεπτικού, αντιμνημονιακού πολιτικού και εκλογικού μετώπου, (με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, πλην του ΣΥΡΙΖΑ) έχοντας ως αναφορές αριστερά κόμματα της Ευρώπης, όπως του Μελανσόν στη Γαλλία. Η ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά, που είναι η νέα ονομασία του σχήματος, υιοθετεί, όπως και άλλα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη, το ηγετικό μοντέλο της «συμπροεδρίας», αναδεικνύοντας γραμματείας δύο στελέχη, τον πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Στρατούλη και την 36χρονη δικηγόρο και περιφερειακή σύμβουλο Αττικής, Μαριάνα Τσίχλη. Επίσης αναδείχτηκε Πολιτική Γραμματεία, στην οποία εκτός από τους δυο Γραμματείς της ΛΑΕ, μετέχουν ο Στάθης Λεουτσάκος, πρώην Βουλευτής, Δημήτρης Σαραφιανός, δικηγόρος, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Κώστας Ήσυχος, πρώην Υπουργός και Βουλευτής, Νίκος Σακούτης εκπαιδευτικός, πρώην μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Δέσποινα Σπανού, νομικός πρώην Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Αναστασία Σταυροπούλου, δικηγόρος, Στρατής Γεωργούλας, καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ανέναχτος, Βαγγέλης Καλιντεράκης, γιατρός, Θωμά Κώτσια, πρ. Βουλευτής, ως ανένταχτος, Μάνια Μπαρσέφσκι, νομικός, ως ανένταχτη, Βασιλική Αθανασοπούλου, Νομικός. Συγκροτήθηκε επίσης και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από αιρετούς αυτοδιοικητικούς, συνδικαλιστές, μέλη κοινωνικών κινημάτων και φορέων, πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Χουντής, Κώστας Λαπαβίτας, Νάντια Βαλαβάνη, Γιάννης Κουζής, Γιάννης Ζερδελής, καθώς και από τους συντονιστές των νομαρχιακών οργανώσεων της ΛΑΕ και πολιτικά στελέχη της. Τις εισηγήσεις για τις θέσεις της ΛΑΕ παρουσίασαν η Μαριάνα Τσίχλη και ο Δημήτρης Στρατούλης, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό στη συνδιάσκεψη εκπρόσωποι κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων της Αριστεράς από τους, ΜΕΡΑ25, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΑΝ, ΣΕΚ, ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο, ΔΕΑ. Χαιρετισμό απέστειλαν οι οργανώσεις ΑΡΙΣ και Χριστιανική Δημοκρατία, και οι Αλέκος Αλαβάνος, Χρήστος Λάσκος, Μάνια Παπαδημητρίουκαι Γιάννης Ζερδελής. Πέραν της εκλογής των νέων οργάνων, η πανελλαδική συνδιάσκεψη ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση και τον Κανονισμό Λειτουργίας, αλλά και την τροποποίηση του τίτλου σε ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στα πλαίσια της διεύρυνσης, ανασυγκρότησης και διεύρυνσης της.

