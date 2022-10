Ο Θεοδωρικάκος έδειξε στην Επίτροπο Γιόχανσον τη φωτό με τους γυμνούς μετανάστες – «Η Frontex έχει καταγράψει τα γεγονότα»

Την Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον ενημέρωσε, την περασμένη Παρασκευή, στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, για το περιστατικό των 92 γυμνών μεταναστών που ώθησαν στα ελληνικά σύνορα στον Έβρο Τούρκοι στρατοχωροφύλακες. «Είμαι σοκαρισμένος» δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας υπουργός και η Ίλβα Γιόχανσον απάντησε: «Είναι απαράδεκτο». Ο κ.Θεοδωρικάκος έδειξε, ακόμη, από το κινητό του, στην Ευρωπαία Επίτροπο τη φωτογραφία με τους γυμνούς μετανάστες. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, παράλληλα, με επιστολή του προς την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και τους 27 ομολόγους του στην ΕΕ, ενημερώνει αναφορικά με το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός αναφέρεται στις συγκλονιστικές καταθέσεις των μεταναστών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα ληστείας, σωματικών βλαβών και προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από προσωπικό της τουρκικής στρατοχωροφυλακής και στην επιχείρηση διάσωσης από την ΕΛ.ΑΣ. και τη Frontex. Ταυτόχρονα, ο κ. Θεοδωρικάκος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς κλιμακούμενη τουρκική συμπεριφορά, επισημαίνοντας πως το τελευταίο απάνθρωπο περιστατικό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί τους μετανάστες, να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ατόμων, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπισμού και των ευρωπαϊκών αξιών. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Αγαπητέ συνάδελφε, Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σου σ’ ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στα ελληνο-τουρκικά σύνορα, στην περιοχή του Έβρου. Στις 14 Οκτωβρίου, την ημέρα που συμμετείχα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο, άλλη μία προκλητική και απάνθρωπη ενέργεια έλαβε χώρα από πλευράς Τουρκίας. Το πρωί της 14ης Οκτωβρίου, στις 09:00, εβδομήντα οκτώ (78) παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν γυμνοί από αστυνομικούς της Συνοριακής φύλαξης λίγα μέτρα από την κοίτη του ποταμού Έβρου. Στις 10:30 άλλα δεκατέσσερα (14) άτομα επίσης γυμνοί εντοπίστηκαν στο ίδιο σημείο. Οι Έλληνες αστυνομικοί τους είχαν δει νωρίτερα να εισέρχονται στην Ελλάδα από την τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου, με πλαστικές λέμβους. Συνολικά, εντοπίστηκαν 92 παράτυποι μετανάστες (61 υπήκοοι Αφγανιστάν, 3 υπήκοοι Ιράν, 4 υπήκοοι Μαρόκου, 3 υπήκοοι Μπαγκλαντές και 5 υπήκοοι Πακιστάν, εκ των οποίων 6 παιδιά). Οι μετανάστες, που διασώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι μεταφέρθηκαν στην τουρκική πλευρά του ποταμού Έβρου, σε περιοχή έναντι του σημείου που εντοπίστηκαν, με τουρκικά οχήματα, πριν επιβιβαστούν σε πλαστικές βάρκες για να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν πέσει θύματα ληστείας-σωματικών βλαβών-προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από προσωπικό των τουρκικών αρχών, οι οποίες τους υποχρέωσαν, μέσω απειλών και βίας, να περάσουν το ποτάμι. Η Ελληνική Αστυνομία αμέσως μετά τον εντοπισμό των παράτυπων μεταναστών, ενημέρωσε τη Frontex και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, σε συνεργασία με τη Frontex. Αγαπητέ συνάδελφε, με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για αυτό το προσβλητικό για την ανθρώπινη ζωή περιστατικό και να επαναλάβω τη μεγάλη μου ανησυχία για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Δυστυχώς, το τελευταίο απάνθρωπο περιστατικό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί τους μετανάστες, να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπισμού και των ευρωπαϊκών αξιών. Η Τουρκία όχι μόνο απέτυχε να εφαρμόσει πλήρως τις διεθνείς της υποχρεώσεις όπως απορρέουν από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, αλλά συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους μετανάστες και να τους εργαλειοποιεί, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η τελευταία σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να καταδικαστεί κατηγορηματικά και πλήρως από όλους. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω ότι οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, στη βάση του σεβασμού των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους μέλους της ΕΕ και του μέλους Σένγκεν. Οι Αρχές μας δραστηριοποιούνται τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα με τη Τουρκία αποδίδοντας τη μέγιστη προσοχή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και σεβόμενες τα άτομα που δικαιούνται διεθνή προστασία. Αυτό αποδεικνύεται απ’ όλα τα πρόσφατα περιστατικά και τις επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών υποστηρίζονται από τον Frontex, εντός πολύ συχνά ενός ιδιαίτερα περίπλοκου και ασταθούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη μεταναστευτική πίεση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρώπη, θα πρέπει να δράσουμε από κοινού, να συνεργαστούμε στενά εντός πνεύματος ειλικρινούς αλληλεγγύης».Θεοδωρικάκος σε Τσαβούσογλου: Μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να μας κατηγορούν για βάρβαρη συμπεριφορά Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στην προκλητική ανάρτηση του Μελβούτ Τσαβούσογλου για την υπόθεση των 92 παράνομων μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στις ελληνικές όχθες του Έβρου και διασώθηκαν από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και του Frontex. Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού: «Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι αδιαμφισβήτητα. Η Τουρκία οφείλει στοιχειωδώς να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να πάψει να προκαλεί και μάλιστα με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο». Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την #Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι αδιαμφισβήτητα.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 17, 2022 Νέα επίθεση Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε η Άγκυρα με αιχμή το μεταναστευτικό. «Αναίσχυντες» χαρακτήρισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τις «κατηγορίες της Ελλάδας», ενώ με περίσσιο θράσος έκανε λόγο για fake news όσον αφορά στις φωτογραφίες με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο. Τραβώντας και πάλι το σχοινί, ο Τσαβούσογλου εξαπέλυσε επίθεση στην Αθήνα ισχυριζόμενος τα εξής: «Είναι γνωστό ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και συκοφαντεί την Τουρκία». LIVE: Türkiye’s FM Mevlut Cavusoglu holds presser after Council of Turkic States’ foreign ministers meeting in Dolmabahce, Istanbul https://t.co/iuBZ8RXUKu— PresserWatch (@PresserWatch) October 17, 2022 Την ιστορία επικαλέστηκε για ακόμη μια φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για να «χτίσει» το μεγαλοϊδεατικό του όραμα. «Η Τουρκία έχει γίνει και πάλι το κέντρο του διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος όπως συνέβαινε και στην ιστορία. Βρισκόμαστε σε μια κομβικής σημασίας θέση στην οποία συνδέουμε την Ανατολή με τη Δύση, τον Βορρά με τον Νότο, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις μετακινήσεις» δήλωσε ο Τσαβούσογλου. Υποστήριξε, δε, ότι η σημασία της τουρκικής περιοχής για την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία έχει αυξηθεί εν μέσω συνεχιζόμενων παγκόσμιων κρίσεων, ενώ τόνισε πως η Άγκυρα πρέπει να παρουσιάσει ένα «ισχυρό όραμα για το μέλλον». «Ο τρόπος για να μετατρέψουμε την περιοχή μας σε τόπο σταθερότητας αυξάνοντας παράλληλα την ευημερία των εθνών μας είναι με την ενίσχυση της ενότητάς μας. Ο τρόπος για να ενισχύσουμε την ενότητά μας είναι να κάνουμε τα σωστά βήματα τη σωστή στιγμή με θάρρος», ισχυρίστηκε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα:Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο» Θρίλερ στο Παρίσι: Βίντεο καταγράφει την ύποπτη για τον φόνο της 12χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα

