Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Το οριστικό κλείσιμο της 12ετούς μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας σηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το προσχέδιο προϋπολογισμού σημείωσε μεταξύ άλλων πως παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον «η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική». Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης η βοήθεια προς τους πολίτες για την ενεργειακή κρίση δεν είναι αρκετή τόνισε πως «Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα, το 2022, δαπανά τους περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της κοινωνίας. Οποιαδήποτε επιπλέον παρέμβαση, εκτός του κάθε φορά υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου, οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το δε οικονομικό πρόγραμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με την πλειοδοσία ανεύθυνων παροχών, οδηγεί σε νέα μνημόνια. Νομίζω τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήσαμε όλοι μας το πώς τιμολογούν οι αγορές τις δημοσιονομικές υπερβολές άλλων χωρών. Ελπίζω, και αυτό, να είναι ένα καλό μάθημα απέναντι στην πολιτική ανευθυνότητα και τους οικονομικούς τυχοδιωκτισμούς». Σε άλλο σημείο δε, επανέλαβε πως εντός του 2022 τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανέρχονται στα 12,4 δισ. ευρώ το 2022 και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας σε 4,3 δις ευρώ Ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος θέτει επτά προτεραιότητες: – υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολύ-επίπεδων κρίσεων (επιδοτήσεις ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, στήριξη γεωργών κ.α.) – συνέχιση και ενίσχυση των φορο-ελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. – διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας. – στήριξη και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. – άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας. – βέλτιστη και εμπροσθοβαρής αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας μας. – ενίσχυση της εθνικής άμυνας, με αυξημένες δαπάνες για φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων. Ειδήσεις σήμερα:Θρίλερ στο Παρίσι: Βίντεο καταγράφει την ύποπτη για τον φόνο της 12χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα ΓΓ Συνοριοφυλάκων: 23 χρόνια δεν έχω δει τέτοια απάνθρωπη εικόνα όπως αυτή με τους γυμνούς μετανάστες Βίντεο: Η στιγμή που Ελληνίδα δημοσιογράφος τρέχει να καλυφθεί για να γλιτώσει από drone kamikazi στο Κίεβο

