Σχολικά γεύματα – Μιχαηλίδου: Καλύπτουμε το 85% των μαθητών σε όλη τη χώρα

Με την ένταξη 268 επιπλέον σχολείων και με τη συμμετοχή των μαθητών να ξεπερνά το 85%, με βάση την υποβολή των φετινών δηλώσεων των γονέων, ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 2022-2023, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από σήμερα και για όλη τη σχολική χρονιά, ωφελούνται από το πρόγραμμα 1.629 σχολεία. Όπως τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, «έχουμε εξασφαλίσει προϋπολογισμό πάνω από 90,1 εκατ. ευρώ και επεκτείνουμε τα σχολικά γεύματα σε περισσότερα σχολεία από κάθε άλλη φορά. Από σήμερα, μοιράζουμε καθημερινά 217.300 γεύματα στους μαθητές από άκρη σε άκρη της χώρας μας». Σύμφωνα με την υφυπουργό, το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων έχει αναβαθμιστεί και βελτιωθεί, καθώς το διατροφολόγιο έχει πλέον προσαρμοστεί στις προτιμήσεις των παιδιών, τα γεύματα μαγειρεύονται στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, ενώ οι πρώτες ύλες επιλέγονται με βάση τη διατροφική αξία τους. Επιπλέον, οι συσκευασίες κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά και φέρουν ειδικές σημάνσεις για την ημερομηνία παρασκευής και συσκευασίας του γεύματος, αλλά και για τον τρόπο διατήρησής του. Τέλος, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Διασφαλίζουμε τη διανομή των σχολικών γευμάτων, χωρίς καμία καθυστέρηση, για ακόμη μία χρονιά. Αυξάνουμε τα σχολικά γεύματα, αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα και παρέχουμε καθημερινά στους μαθητές φρεσκομαγειρεμένο και υγιεινό μεσημεριανό φαγητό στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Με πράξεις και όχι με λόγια, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ακόμα περισσότερες οικογένειες που έχουν ανάγκη». Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Στα άδυτα της ΜΙΤ – Οι απειλές για προβοκάτσιες και δολιοφθορές στην Ελλάδα «Διπλό» επίδομα θέρμανσης μέχρι και 1.600 ευρώ Πόλεμος στην Ουκρανία: Με 28 drones η επίθεση στο Κίεβο – Τρεις οι νεκροί

