Τουρκικά ΜΜΕ: «Προκλητική» και «προβοκατόρικη» η επίσκεψη Φλώρου σε Χίο, Οινούσσες, Παναγιά και Ψαρά

«Προκλητική» και «προβοκατόρικη» χαρακτηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ την πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στα νησιά Χίος, Οινούσσες, Παναγιά και Ψαρά. Κινούμενα στο γνωστό «μοτίβο», φιλοκυβερνητικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα στην Τουρκία, κατηγορούν την Αθήνα για επισκέψεις αξιωματούχων σε νησιά τα οποία τελούν -όπως υποστηρίζουν- υπό «αποστρατικοποιημένο» καθεστώς ή θεωρούνται … «αμφιβόλου κυριαρχίας». «Μία ακόμη κίνηση από την Ελλάδα με σκοπό την προβοκάτσια και την παρενόχληση κατά της Τουρκίας. Μετά από το κλείδωμα στο ραντάρ των τουρκικών F-16 που πετούσαν στο Αιγαίο και τον εξοπλισμό νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, αυτή τη φορά στην ατζέντα βρέθηκε η επίσκεψη του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου», γράφει το haberler.com χαρακτηρίζοντας «προβοκατόρικη» την επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ στα νησιά. «Τις στρατιωτικές μονάδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επισκέφθηκε ο Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος επισκέφτηκε τη Χίο που απέχει μόλις 2 μίλια από την περιοχή Κουσάντασι του Αϊδινίου. Εκεί επιθεώρησε χερσαία και ναυτικά στρατεύματα» γράφει η Sozcu, σημειώνοντας πως ο Α/ΓΕΕΘΑ ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από τις επισκέψεις του στα νησιά, σχολιάζοντας πως: «Η ελληνική κοινωνία μπορεί να είναι ήσυχη» με τους «άγρυπνους φρουρούς της 96 ΑΔΤΕ». «Πρόκληση από την Χίο από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της ενημερωτικής πύλης aydinpost.com. «Η Ελλάδα, που με κάθε ευκαιρία αυξάνει την ένταση στην περιοχή, προχώρησε σε μία ακόμη πρόκληση. Τα λόγια του Α/ΓΕΕΘΑ κατά την επίσκεψή του στα παράνομα στρατικοποιημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποκαλύπτουν την ατζέντα» σημειώνει το δημοσίευμα. Στο ίδιο κλίμα και η εφημερίδα Aksam. «Την αποστρατικοποιημένη Χίο επισκέφθηκε ο Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ» γράφει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας προκλητική την παρουσία του στρατηγού Φλώρου σε ένα νησί, που σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς, δεν θα έπρεπε να έχει στρατιωτικές δυνάμεις. «Μια νέα κίνηση προστέθηκε στις ενέργειες παρενόχλησης και πρόκλησης της Ελλάδας κατά της Τουρκίας. Αυτή τη φορά με την επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ στην Χίο ο οποίος επιθεώρησε τις παράνομα σταθμευμένες στρατιωτικές μονάδες το νησί» αναφέρει το δημοσίευμα, σημειώνοντας πως η Χίος απέχει μόλος 2 μίλια από τα απέναντι τουρκικά παράλια και πως προηγήθηκε στρατιωτική άσκηση στην οποία έλαβαν μέρος και τεθωρακισμένα οχήματα αμερικανικής προέλευσης. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στους 6 οι συλληφθέντες – Έρχεται νέος γύρος έκδοσης ενταλμάτων Βιασμός 12χρονης: Σύχναζαν και άλλα παιδιά στο κατάστημα του Μίχου, λέει ο δικηγόρος της μητέρας Καίτη Γαρμπή για Γιώργο Μαζωνάκη: «Με θυμώνει το άδικο, το ψέμα και ο διασυρμός»

