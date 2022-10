Τουρκικές προκλήσεις – Παραλήρημα Τσελίκ: Ο Μητσοτάκης μιλά σαν κυβερνήτης άλλων χωρών, παιδική η στάση της Ελλάδας «Αν δείξετε επιθετικότητα, μπαίνει στο παιχνίδι το “http://www.thetimes|-.gr/”μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα”http://www.thetimes|-.gr/”» – Οι νέες προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος AKP Σε πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας προβαίνει για ακόμη μια φορά η Τουρκία χαρακτηρίζοντας… παιδική τη στάση της Ελλάδος ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει την Αθήνα για παραβίαση των συμβάσεων, τη στιγμή που η Άγκυρα έχει δεχθεί διαδοχικές προειδοποιήσεις από τη Δύση. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε, ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αποφάσεων και Διοίκησης, υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τις οποίες εξαπέλυσε επίθεση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κάνουμε βήματα, αλλά δεν βλέπουμε το ίδιο από την άλλη πλευρά», ισχυρίστηκε ο Τσελίκ αναφερόμενος στην ένταση με την Ελλάδα. «Τα πρόσωπα στο Γενικό Επιτελείου Στρατού δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτών των θέσεων και προβάλλουν συνεχώς προσεγγίσης που απευθύνονται στην ακροδεξιά της ελληνικής εσωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα παραβιάζει συμβάσεις. Η συμπεριφορά της είναι παιδική» υποστήριξε ακόμη. «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά νύχτα» «Ο Μητσοτάκης μιλά σαν κυβερνήτης άλλων χωρών. Εμείς, λέμε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με τη διπλωματία. Εκείνοι όμως έχουν εχθρική στάση προς την Τουρκία, λέγοντας ότι έχουν την υποστήριξη των δυτικών χωρών και αγοράζουν από αυτές τεθωρακισμένα και αεροσκάφη. Αλλά, πάντα σε όλη την Ιστορία, η Τουρκία ήταν δίπλα τους» ισχυρίστηκε ο Τσελίκ ανεβάζοντας τους τόνους. «Έγινε σεισμός στη χώρα τους, όσοι έφυγαν ήρθαν στην Τουρκία. Στην οικονομική κρίση, η Τουρκία άπλωσε φιλικά το χέρι της… Κάποιος θέλει να παρασύρει την Ελλάδα σε μία περιπέτεια. Η Τουρκία έχει πολύ ισχυρή διπλωματική Ιστορία. Αν δείξετε επιθετικότητα, μπαίνει στο παιχνίδι το “http://www.thetimes|-.gr/”μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα”http://www.thetimes|-.gr/”. Αυτές οι πολιτικές βλάπτουν την Ελλάδα και δεν ωφελούν κανέναν» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο προκλητικών δηλώσεων. Ειδήσεις σήμερα:Το καταστατικό των Τόρις «σώζει» για έναν χρόνο τη Λιζ Τρας – Εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο» BEST OF NETWORK 17.10.2022, 18:40 17.10.2022, 08:08 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 15:49 17.10.2022, 13:40 17.10.2022, 17:51

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )