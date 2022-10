Χατζηδάκης: Η αγορά εργασίας κινείται θετικά το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 12,4% Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας «Η ελληνική οικονομία αντέχει και η αγορά εργασίας κινείται θετικά» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97.8, με αφορμή τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», που δημοσιεύθηκαν σήμερα και, σύμφωνα με τα οποία το ισοζύγιο της απασχόλησης ήταν θετικό τον Σεπτέμβριο, αλλά και το εννεάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας, ενώ το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η ανεργία έχει μειωθεί αισθητά και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat, αλλά και από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». «Η ανεργία από 17,5%, που ήταν το καλοκαίρι του 2019, υποχώρησε στο 12,4%, καταγράφοντας μείωση κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τα τελευταία στοιχεία καταρρίπτουν επίσης τους φόβους που υπήρχαν ότι θα παρουσιαζόταν επιβράδυνση, «καθώς μπαίνουμε προς το φθινόπωρο, λόγω της κρίσης, που βιώνουμε». «Για τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον αυτό δεν ίσχυσε. Η ελληνική οικονομία αντέχει» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι, παρά τα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα, αυτό αποδεικνύεται από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί, από τις εξαγωγές που έχουν εκτοξευθεί, από την ανεργία η οποία συνεχίζει να μειώνεται, από την άνοδο του ΑΕΠ, αλλά και από την αύξηση των καταθέσεων. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η κυβέρνηση σπεύδει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στο επίπεδο της ενεργειακής κρίσης όσο και στο επίπεδο των ευρύτερων προβλημάτων της αγοράς. «Αντέχουμε περισσότερο από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες» επανέλαβε ο υπουργός Εργασίας. Ειδήσεις σήμερα:Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε με το «καλημέρα» όλα τα οικονομικά μέτρα του προκατόχου του Fake news από Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες στον Έβρο – «Η Ελλάδα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο» Θρίλερ στο Παρίσι: Βίντεο καταγράφει την ύποπτη για τον φόνο της 12χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα BEST OF NETWORK 17.10.2022, 13:54 17.10.2022, 07:28 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 13:44 17.10.2022, 13:40 14.10.2022, 11:00

