New York Times: Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους με την Ελλάδα καθώς οι εκλογές στην Τουρκία πλησιάζουν

Στην πολιτική των κλιμακούμενων απειλών και στην εμπρηστική ρητορική που υιοθετείται συστηματικά από τον Τούρκο πρόεδρο εστιάζουν σε δημοσίευμά τους με τίτλο «Οι εκλογές πλησιάζουν, ο Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με την Ελλάδα», οι New York Times. Αναφέρονται στις πιθανότητες ενός θερμού επεισοδίου ενόψει εκλογών στην Τουρκία και με την οικονομία της γείτονος να βρίσκεται σε δεινή θέση. Γίνεται αναφορά στο κλειστό δείπνο στη Σύνοδο της Πράγας, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόταν σε 44 Ευρωπαίους ηγέτες, όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας τον διέκοψε και ξεκίνησε μία επίθεση υψηλών τόνων. Ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως σημειώνεται, κατηγόρησε τον κ.Μητσοτάκη για έλλειψη ειλικρίνειας σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών στο ανατολικό Αιγαίο. Στράφηκε, την ίδια στιγμή, και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυριζόμενος ότι συντάσσεται με τα μέλη της, Ελλάδα και Κύπρο. «Μπορεί να φτάσουμε ξαφνικά ένα βράδυ», οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε εάν αυτό σήμαινε ότι θα επιτεθεί στην Ελλάδα, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε: «Στην πραγματικότητα το καταλάβατε». Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα των NYT, το εν λόγω ξέσπασμα ήταν μόνο το τελευταίο από τον Ερντογάν. Σημειώνεται δε ότι ο Τούρκος πρόεδρος καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες πριν από τις εκλογές, την άνοιξη, εντείνει τις απειλές κατά του συμμάχου του στο ΝΑΤΟ από το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας μία γλώσσα που κανονικά ανήκει στα στρατιωτικά γεράκια και στους υπερεθνικιστές. «Ένας πολιτικά απειλούμενος Ερντογάν είναι όλο και πιο επικίνδυνος» Ακόμα και αν λίγοι είναι οι διπλωμάτες ή αναλυτές προβλέπουν πόλεμο, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση στους Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι ένας πολιτικά απειλούμενος Ερντογάν είναι όλο και πιο επικίνδυνος για τους γείτονές του και ότι μπορεί να συμβούν ατυχήματα. Ο Ερντογάν, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, χρειάζεται κρίση, για να ενισχύσει την ασταθή του θέση στο εσωτερικό, ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια στην εξουσία, δήλωσε διπλωμάτης που ειδικεύεται στην Τουρκία, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Και αν δεν του δοθεί – όπως είπε ένας διπλωμάτης – μπορεί να δημιουργήσει μία κρίση. Σημειώνεται δε στο δημοσίευμα ότι οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας – και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ – απειλούν τώρα να προσθέσουν μια δύσκολη νέα διάσταση στις προσπάθειες της Ευρώπης να διατηρήσει την ενότητά της απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συσσωρευμένες οικονομικές επιπτώσεις της. Η κλιμακούμενη ρητορική κατά της Ελλάδας είναι εκείνη που εφιστά πλέον ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνει το ρεπορτάζ. Ο Sinan Ulgen, διευθυντής του EDAM, ενός ερευνητικού ιδρύματος με έδρα την Κωνσταντινούπολη, είπε ότι υπήρχε εκλογική πτυχή στις ενέργειες του Ερντογάν. Υπήρχαν όμως επίσης βαθιά ριζωμένα προβλήματα, που ευνοούν τη χρόνια αστάθεια και τις επικίνδυνες εντάσεις. «Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν μια σειρά από ανεπίλυτες διμερείς διαφορές και αυτό δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον κάθε φορά που ένας πολιτικός στην Άγκυρα ή στην Αθήνα θέλει να αυξήσει τις εντάσεις», δήλωσε. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι οι δύο χώρες παραλίγο να μπουν σε πόλεμο τη δεκαετία του 1970 για την εξερεύνηση ενέργειας στο Αιγαίο, το 1995-96 για αμφισβητούμενες διεκδικήσεις σε ακατοίκητες βραχονησίδες στην ανατολική Μεσόγειο και το 2020, πάλι για ενεργειακή εξερεύνηση σε αμφισβητούμενα ύδατα. «Και τώρα είμαστε ξανά σε αυτό το σημείο», είπε ο κ. Ulgen. «Και γιατί; Λόγω εκλογών στην Τουρκία και την Ελλάδα» συμπλήρωσε. Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη 34χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση Βιασμός ανήλικης: Οι 120 μέρες της 12χρονης στα χέρια των παιδεραστών, τι είπε στους αστυνομικούς Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε στην Αγία Πελαγία

