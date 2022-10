Sabah: Πίσω από την Ελλάδα στο Αιγαίο κρύβονται οι ΗΠΑ Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χασμέτ Μπαμπάογλου, «βλέπει» συνωμοσία της Δύσης κατά της Τουρκίας, με την Ελλάδα «μπροστά» την οποία παρομοιάζει με την Ουκρανία Παναγιώτης Σαββίδης 17.10.2022, 11:10 «Πίσω από την Ελλάδα κρύβονται οι ΗΠΑ» υποστηρίζει άρθρο της εφημερίδας Sabah, που υπογράφει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χασμέτ Μπαμπάογλου, που «βλέπει» συνωμοσία της Δύσης κατά της Τουρκίας. Στο άρθρο του ο Μπαμπάογλου υποστηρίζει πως η Τουρκία στην «Θάλασσα των Νησιών» -όπως αποκαλεί το Αιγαίο- δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα, αλλά τις ΗΠΑ, όπως και «στην άλλη πλευρά των συνόρων της Θράκης μας» όπως γράφει, προφανώς λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. «Τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Ελλάδα θα αυξήσει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ στη Θάλασσα των Νησιών τις επόμενες ημέρες. Γράφεται πως η απόφαση αυτή θα ληφθεί πρώτα για τον χώρο της Κρήτης και μετά σταδιακά θα επεκταθεί. Πρόκειται για μία κίνηση που έχουμε δηλώσει σε κάθε ευκαιρία πως θα θεωρηθεί «αιτία πολέμου». Η Ελλάδα δεν το έκανε αυτό και δεν μπορούσε να το κάνει μέχρι σήμερα. Τώρα πάλι δεν μπορεί να το κάνει «από μόνη της», αλλά κίνηση αυτή θα προέρχεται από τις ΗΠΑ και τη νέα πολιτική της ‘‘δυτικής συμμαχίας’’» γράφει ο Μπάμπάογλου, υφαίνοντας σενάρια συνομωσίας κατά της Τουρκίας από Ελλάδα και «κακιά» Δύση. Ο αρθρογράφος της Sabah υποστηρίζει πως τα νερά στο Αιγαίο «θερμαίνονται» με εντολή των ΗΠΑ, που καθορίζουν και τις κινήσεις της Ελλάδας ενώ βάλει και κατά της πρώην κυβέρνησης Τσίπρα που αν και «αντιαμερικανική» στην θεωρία, στην πράξη «αμερικανοποίησε» την Ελλάδα. «Ο ελληνικός λαός, με την υψηλότερη αντιαμερικανική διάθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, «αμερικανοποιήθηκε» άμεσα από την αριστερή κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει συνήθως από αριστερά – σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που προσφέρονται» γράφει. Οι βολές στρέφονται κατά των ΗΠΑ τόσο για τις σχέσεις της με την Ελλάδα όσο και για το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Το άρθρο καταλήγει χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως «Ουκρανία 2» -που μπορεί να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις στην περιοχή- καθώς και με απειλές κατά της χώρας μας, υπενθυμίζοντας το μαύρο 1922. Θεωρώντας πως όλα κινούνται από τις ΗΠΑ, ο Μπαμπάογλου καταλήγει πως η Τουρκία θα πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να «απαλλαγεί» η Ελλάδα από το αμερικανικό βάρος. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ Βιασμός 12χρονης: Στους 6 οι συλληφθέντες – Έρχεται νέος γύρος έκδοσης ενταλμάτων Καιρός: Βροχές στην Κρήτη σήμερα και βοριάδες 7 μποφόρ στο Αιγαίο Παναγιώτης Σαββίδης 17.10.2022, 11:10 BEST OF NETWORK 17.10.2022, 10:47 17.10.2022, 07:28 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 10:20 17.10.2022, 09:48 14.10.2022, 11:00

