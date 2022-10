Έβρος: Η μαρτυρία της Frontex και η καταδίκη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ αγχώνουν την Τουρκία

Στο κενό πέφτει και η χθεσινή προσπάθεια της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφορικά με τις αποτροπιαστικές εικόνες των 92 παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν από άνδρες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης της ΕΛΑΣ και της Frontex, γυμνοί και με σωματικά τραύματα, στις Φέρες Έβρου. Με δεδομένες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν από άποψης θερμοκρασίας τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή, «οι ίδιοι (σ.σ. οι μετανάστες) έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα. Θέλω να σας πω ότι και οι 38 του Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφύλακη τους πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα» δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, προκαλώντας την αντίδραση χθες του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο τελευταίος κατά την παρέμβασή του χαρακτήρισε «αναίσχυντες» τις «κατηγορίες της Ελλάδας», για να συμπληρώσει πως «είναι γνωστό ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και συκοφαντεί την Τουρκία». Μόνο που στην περίπτωση των Φερών Έβρου, παρούσες στον εντοπισμό και τη διάδοση των 92 παράτυπων μεταναστών υπήρξαν και δυνάμεις της Frontex, όπως γνωστοποίησε η Paulina Bakula, εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης. «Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν γυμνοί και ορισμένοι από αυτούς με εμφανή τραύματα», δήλωσε η κ. Bakula, η οποία μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της Frontex στη Βαρσοβία, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αξιωματικοί της Frontex συνεργάστηκαν με τις ελληνικές αρχές, για να παράσχουν στους μετανάστες – κυρίως Αφγανούς και Σύρους – άμεση βοήθεια. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο οργανισμός είχε ενημερώσει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων της υπηρεσίας για πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων. Συγκλονιστικές αναφορές Την απογοήτευσή της και μαζί την οργή για τις εικόνες κακοποίησης και εκμετάλλευσης των μεταναστών δεν έκρυψε και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, παρεμβαίνοντας ακαριαία για το ζήτημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες είναι βαθιά στενοχωρημένη από τις συγκλονιστικές αναφορές και τις εικόνες 92 ατόμων, τα οποία φέρεται να βρέθηκαν στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, απογυμνωμένα από τα ρούχα τους» ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter. «Καταδικάζουμε μια τέτοια σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση και ζητούμε πλήρη διερεύνηση αυτού του περιστατικού», κατέληξε η Ύπατη Αρμοστεία. Οργανοποιεί την μετανάστευση Από πλευράς του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατηγόρησε την Τουρκία ότι «οργανοποιεί την παράνομη μετανάστευση», αφού επιδεικνύει απάνθρωπη συμπεριφορά σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι «τρία οχήματα του τουρκικού στρατού τους μετέφεραν» στον ποταμό που λειτουργεί ως φυσικό σύνορο, σχετικά με την τύχη των 92 μεταναστών. Σημειωτέον ότι η Άγκυρα αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη και ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών Ισμαήλ Κατακλή κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει αυτό που σε ένα tweet χαρακτήρισε «χειρισμούς και ανεντιμότητα». Στον ΟΗΕ τα βίντεο Παρά την προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από μέρος των Τουρκικών Αρχών, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «ακόμη ένα θλιβερό επεισόδιο «γράφτηκε» στον Έβρο, με την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή, να εργαλειοποιεί εκ νέου μετανάστες, αυτή τη φορά 92 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν γυμνά και τραυματισμένα στον Έβρο». Συνεχίζοντας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε πως έχει ζητήσει και θα δει την ερχόμενη Δευτέρα τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ήδη ενημερώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν κύκλο επαφών και «θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίντεο», καταρρίπτοντας κάθε ψευδή τουρκικό ισχυρισμό. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τα δύο στοιχεία που την «έκαψαν» Τι ετοιμάζει μετά τα drones- καμικάζι ο Πούτιν στην Ουκρανία; Πρωτοφανές, η Τουρκία ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )