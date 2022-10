Αμερικανικά F-16 αναχαίτισαν τα δύο ρωσικά βομβαρδιστικά κοντά στις ακτές της Αλάσκας

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία αναχαίτισε τη Δευτέρα δύο ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-95 κοντά στις ακτές της Αλάσκας, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της αεροπορικής ασφάλειας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD).

Δύο καταδιωκτικά “αναχαίτισαν δύο ρωσικά βομβαρδιστικά ρωσικά Tu-95 Bear-H κατά την είσοδό τους στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας της Αλάσκας“, δήλωσε η NORAD σε ανακοίνωση.

Τα ρωσικά αεροσκάφη “έμειναν στον διεθνή εναέριο χώρο και δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά”, διευκρίνισε η βορειοαμερικανική διοίκηση.

Η ζώνη αναγνώρισης της αεροπορικής άμυνας (Adiz) είναι μια περίμετρος στην οποία η αεροπορική κυκλοφορία παρακολουθείται από τον στρατό μιας ή περισσοτέρων χωρών, πέραν του εθνικού εναερίου χώρου της, για να έχει επιπλέον χρόνο να αντιδράσει σε περίπτωση εχθρικού ελιγμού.

Η ζώνη της Αλάσκας εκτείνεται έως και 320 χλμ από τις ακτές.

Την στιγμή όπου η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι μεγάλη λόγω των πυρηνικών απειλών της Μόσχας, ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι η ρωσική δραστηριότητα στην αμερικανική ζώνη αναγνώρισης “δεν θεωρείται ως απειλή ή ως πρόκληση“.

The Tu-95 bombers were intercepted after “entering and operating within the Alaskan Air Defense Identification Zone,” NORAD said in a statement​. https://t.co/Gvyquzac55

— CBS News (@CBSNews) October 18, 2022