Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: Οι Έλληνες πολίτες να αναχωρήσουν άμεσα από την Ουκρανία Το υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας «Δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζει να είναι ρευστή και επισφαλής, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι όσα αναφέρονται στις ανακοινώσεις του από 14 και 22 Φεβρουαρίου 2022, συνεχίζουν να ισχύουν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας», τονίζει. «Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από τη χώρα άμεσα. Συνιστάται επίσης στους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αναχωρήσει ήδη, να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο». Επισημαίνεται πως η πρεσβεία στο Κίεβο συνεχίζει να λειτουργεί με το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό. Τα στοιχεία επικοινωνίας της πρεσβείας στο Κίεβο είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str, Kyiv 01901, UKRAINE Τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 44 3630781, 00380 44 3630782 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 00380 73 04 29 453 Διεύθυνση e-mail: gremb.kie@mfa.grΕιδήσεις σήμερα: Γιατί προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τα δύο στοιχεία που την «έκαψαν» Πρωτοφανές, η Τουρκία ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ BEST OF NETWORK 18.10.2022, 10:00 18.10.2022, 07:30 18.10.2022, 08:12 17.10.2022, 15:49 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

