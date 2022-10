Ανδρουλάκης: «41 χρόνια μετά τη νίκη του λαού να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες των πολιτών» Το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με αφορμή την επέτειο των 41χρονων από την εκλογική νίκη του κόμματος στις 18 Οκτωβρίου 1981 «41 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη νίκη της Αλλαγής και του ηγέτη και ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν η νίκη του λαού και της ελπίδας για πρόοδο και ευημερία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την σημερινή επέτειο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισημαίνει στη δήλωσή του ότι εκείνη η εκλογική νίκη ήταν η απαρχή μιας δυναμικής περιόδου διακυβέρνησης, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της χώρας, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και την τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης. «Σήμερα, σε ένα περιβάλλον συνεχών κρίσεων, που βαθαίνουν τις κοινωνικές ανισότητες και μειώνουν τις ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές, έχουμε χρέος να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες των πολιτών προσφέροντας σύγχρονες προοδευτικές λύσεις, που θα διασφαλίζουν την εθνική αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: «Πρωθυπουργός-φάντασμα» η Λιζ Τρας – Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Βρετανία Απορρίφθηκε το αίτημα να διεξαχθεί η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στην Αθήνα Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία, παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

