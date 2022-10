Ασημακοπούλου: Η Τουρκία συνειδητά εργαλειοποιεί τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του ευρωκοινοβουλίου για την τουρκική προπαγάνδα και τα κάλεσε να αντιδράσουν έναντι της κατάφωρης τουρκικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χρήστος Μπόκας 18.10.2022, 08:26 Τις θλιβερές και απάνθρωπες μεθόδους εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τις τουρκικές αρχές ανέδειξε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κυρία Αννα – Μισέλ Ασημακοπούλου με αφορμή το περιστατικό με τους 92 μετανάστες που εγκαταλείφθηκαν γυμνοί στον Εβρο. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του ευρωκοινοβουλίου για την τουρκική προπαγάνδα και τα κάλεσε να αντιδράσουν έναντι της κατάφωρης τουρκικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτισμού. Η κυρία Ασημακοπούλου παρουσία της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον δήλωσε πως η Τουρκία για να επισκιάσει το γεγονός ότι συνειδητά και συστηματικά εργαλειοποιεί τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε, έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης της Ελλάδας σχετικά με το μεταναστευτικό. «Ως Ελληνίδα ευρωβουλευτής, δεν μπορώ να επιτρέψω η συζήτηση αυτή να ρίξει νερό στον μύλο της Τούρκικης εκστρατείας κατασυκοφάντησης κατά της Ελλάδας σχετικά με το μεταναστευτικό προκειμένου να επισκιάσει το γεγονός ότι η Τουρκία συνειδητά και συστηματικά εργαλειοποιεί τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει σε άλλο σημείο «η Τουρκία στοιβάζει μαζικά άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε σαπιοκάραβα και τους σπρώχνει βίαια προς την Ελλάδα, ενώ οι Ελληνικές Αρχές με τη βοήθεια της FRONTEX, διασώζουν ανθρώπινες ζωές καθημερινά. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, όπως ανέφερε η Επίτροπος Johansson, διασώθηκαν στον ποταμό Έβρο, 92 μετανάστες οι οποίοι κατέθεσαν ότι εγκαταλείφθηκαν στο σημείο αυτό από τις τουρκικές αρχές εντελώς γυμνοί. Ναι, εντελώς γυμνοί. Και αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η «γυμνή» αλήθεια για την Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και πρέπει επιτέλους να την αντιμετωπίσετε. Με ενότητα και αλληλεγγύη. Αν όχι για την Ελλάδα, γιατί το οφείλετε στον Ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, αξίες και ανθρωπισμό». Ειδήσεις σήμερα: Γιατί προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τα δύο στοιχεία που την «έκαψαν» Τι ετοιμάζει μετά τα drones- καμικάζι ο Πούτιν στην Ουκρανία; Πρωτοφανές, η Τουρκία ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων Χρήστος Μπόκας 18.10.2022, 08:26 BEST OF NETWORK 17.10.2022, 18:40 18.10.2022, 07:30 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 15:49 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

