Βουλή: Ανοιχτός σε βελτιωτικές προτάσεις στο σωφρονιστικό νομοσχέδιο ο Τάκης Θεοδωρικάκος Σε εξέλιξη οι δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ Με τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις κομμάτων και φορέων ώστε να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις, και την αντιπολίτευση, να εστιάζει τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις της, κυρίως στις ρυθμίσεις που αφορούν την κοινωνική επανένταξη των φυλακισμένων, την εναλλακτική ποινή και τις εκπαιδευτικές άδειες, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η πρώτη επεξεργασία επί της αρχής, του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Κώδικα». Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση στην αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων, τονίζοντας ότι «έχουν γίνει και γίνονται σημαντικά βήματα προς τα εμπρός για τον εκσυγχρονισμό τους» και πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη οι δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ. Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε «σημαντική και αναγκαία την προωθούμενη μεταρρύθμιση ώστε να πετύχουμε κατά το δυνατόν, την ίση μεταχείριση των κρατουμένων και την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τον διαχωρισμό τους ανάλογα με την βαρύτητα του αδικήματος, την κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη αλλά και τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών αδειών και των εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής, ώστε να βαδίζουμε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Κρίσιμο θέμα, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι και η πρόβλεψη του δικαιώματος παραπόνων των φυλακισμένων αναφορικά με τις συνθήκες κράτησής τους, που θεσπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημαντικές χαρακτήρισε επίσης τις διατάξεις για τη διασφάλιση της διαβίωσης των μητέρων με παιδιά μέχρι τριών ετών, την επικοινωνία των κρατουμένων με το ευρύτερο περιβάλλον τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως Skype, την ίδρυση νέων κατηγοριών σωφρονιστικών καταστημάτων και τη δυνατότητα εξέτασης των φυλακισμένων ασθενών από γιατρούς της δικής τους επιλογής και δαπάνης. «Βασικός στόχος όλων μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των συνθηκών κράτησης προς όφελος των ίδιων των φυλακισμένων, των οικείων τους αλλά και συνολικά της κοινωνίας. Σεβόμαστε το κράτους δικαίου, γίνονται σημαντικά βήματα σε αυτή τη κατεύθυνση και θέλω να ολοκληρώσουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε στις βέλτιστες λύσεις», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έδωσε έμφαση στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φυλακισμένων, τονίζοντας ότι «στη φυλακή μπαίνεις γιατί τιμωρήθηκες και όχι για να τιμωρηθείς για αυτό δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις». Όπως είπε, «η έκθεση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής είναι κόλαφος για τη χώρα μας» τονίζοντας ότι κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, «για υπέρμετρη ποινικοποίηση και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων» και τόνισε ότι «θα έπρεπε να αποτελεί σημείο συναγερμού για να κάνουμε βήματα μπροστά και να σηματοδοτήσουμε με το νομοσχέδιο μια νέα προοπτική». «Σε αυτή την ανάγκη όμως που υπάρχει, το νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται. Αντίθετα, αποπνέει βαθύ συντηρητισμό και τιμωρητικό χαρακτήρα στους πολίτες που είναι έγκλειστοι στις φυλακές», είπε ενώ χαρακτήρισε «σοβαρό νομικό πρόβλημα και απαράδεκτο, το μέτρο για την επιμέτρηση της ποινής», υποστηρίζοντας ότι «δημιουργεί κρατούμενους δύο ταχυτήτων». Έμφαση έδωσε και στις εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής, σημειώνοντας ότι μόνο 5 φυλακισμένοι κάνουν σήμερα χρήση το βραχιολάκι. Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης τόνισε ότι «πυλώνες του νομοσχεδίου πρέπει να είναι οι ευρωπαϊκές αρχές, αξίες και κανόνες» και πρόσθεσε ότι «η σωφρονιστική πολιτική θα έπρεπε να βρίσκεται στο φυσικό της χώρο που είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης». Μίλησε ακόμα για «πολλά ερωτηματικά που υπάρχουν στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που πρέπει να απαντηθούν και να διευκρινιστούν», ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα επιβάλλονται υψηλές ποινές, με το 84% των καταδικασθέντων να εκτίουν μακροχρόνιες ποινές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 35%. Όπως είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κουλτούρα επανένταξης των φυλακισμένων, οι υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής είναι γράμμα κενό, επιβάλλονται υπέρμετροι περιορισμοί, αυστηριοποιούνται οι ποινές για τις άδειες και περιορίζονται οι φοιτητικές άδειες κρατουμένων». «Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανοιχτό πνεύμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δώστε μας την ευκαιρία να συμφωνήσουμε, κάνοντας δεκτές προτάσεις της αντιπολίτευσης», κατέληξε ο κ. Καμίνης. Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Φωτεινή Κομνηνάκα, έκανε λόγο για «κενές περιεχόμενου διακηρύξεις της κυβέρνησης για λόγους μόνο εντυπώσεων χωρίς να αλλάζει τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης αλλά ούτε και να διευρύνει τα δικαιώματα των κρατουμένων». «Η αντίληψη της κυβέρνησης οδηγεί στην στέρηση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των φυλακισμένων. Είναι μια αδιέξοδη πολιτική με ελλείψεις υποδομών σε όλες τις αναγκαίες βαθμίδες, που δεν βελτιώνει αλλά υπονομεύει περαιτέρω, ακόμα και μερικές θετικές ρυθμίσεις. Απουσιάζει παντελώς η μέριμνα για την κοινωνική επανένταξη των φυλακισμένων που είναι και ένα μεγάλο ζητούμενο. Το πιο προκλητικό δε, είναι ότι περιορίζονται οι εκπαιδευτικές άδειες. Δεν αρκεί λοιπόν να μπαίνουν μόνο τίτλοι, αλλά πρέπει να υπηρετούνται και στη πράξη. Οι αλλαγές περιορίζουν τα δικαιώματα και έχουν τιμωρητική διάθεση», κατέληξε η κ. Κομνηνάκα. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, έδωσε έμφαση στην αυστηριοποίηση των ποινών σε ότι αφορά ειδεχθή εγκλήματα, όπως ο παιδοβιασμός, τονίζοντας ότι «όταν λέμε ισόβια πρέπει να είναι ισόβια, και πρέπει ο εγκληματίας να μην ξαναβγεί από τη φυλακή». Ακόμα υποστήριξε ότι «υπάρχει έλλειψη μονίμων ιατρών, η περίθαλψη των κρατουμένων είναι ανύπαρκτη λόγω υποστελέχωσης» ενώ έκανε λόγο για «τεράστιο πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα. «Πραγματική αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος θα γίνει μόνο όταν όλα τα κόμματα συμφωνήσουν να καταθέσουν ένα νομοσχέδιο με όλες τις προτάσεις», κατέληξε. Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση επέλεξε να μην ακούσει την αντιπολίτευση ώστε να συνδιαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού κώδικα και κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια στήριξης και σύμπλευσης». Η κ. Μπακαδήμα εστίασε τις παρατηρήσεις της στα «προβλήματα του υπερπληθυσμού των φυλακών, στα δικαιώματα των φυλακισμένων που περιορίζονται αντί να ενισχύονται, στη διαχείριση της ασφάλειας κρατουμένων και υπαλλήλων και στην απουσία πλαισίου στήριξης σε ότι αφορά απεξάρτηση – επανένταξη -εκπαίδευση». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, προέτρεψε την ηγεσία του υπουργείου, «που δείχνει ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις, «να ακούσει την αντιπολίτευση γιατί υπάρχουν νομικά προβλήματα και ουσιαστικά λάθη στο νομοσχέδιο που πρέπει να βελτιωθούν», όπως είπε. Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Κώστας Καραγκούνης έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο για το οποίο πρέπει να αναζητηθεί η μίνιμουμ συναίνεση» ενώ έδωσε έμφαση στην χθεσινή ειδική συνεδρίαση της επιτροπής για την παρακολούθηση του σωφρονιστικού συστήματος, στην οποία όπως είπε, «έγινε μία παραγωγική συζήτηση και όλοι προσήλθαν με καλή προαίρεση και στοχευμένες βελτιωτικές προτάσεις πολλές από τις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και εισήχθησαν στο νομοσχέδιο». «Το πιο σημαντικό από όλα πιστεύω ότι είναι η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των φυλακισμένων και η αποκατάσταση της κάλυψης μέριμνας για τους νεαρούς κρατούμενους» τόνισε και πρόσθεσε ότι «είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% με 65% των αποφυλακισμένων επανέρχονται στις φυλακές» Η συζήτηση του νομοσχέδιου θα συνεχιστεί αύριο με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων. - ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Η ΕΛΑΣ εντόπισε τον οίκο ανοχής που την πήγαινε ο Μίχος La Repubblica: Ο Μακρόν πρότεινε στον Ντράγκι να γίνει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ενεργειακή κρίση – Κομισιόν: Χωρίς πλαφόν το νέο πακέτο ρυθμίσεων κατά των υψηλών τιμών Best of Network 18.10.2022, 18:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 22:39 18.10.2022, 22:40 18.10.2022, 16:00

