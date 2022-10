Δένδιας: Μεταβαίνει στο Κίεβο μετά τους βομβαρδισμούς Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής Στο Κίεβο μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους. Η επίσκεψη αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς έχει ήδη μεταβεί δύο φορές στην Οδησσό, πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό. Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, και ότι καταδικάζει τον αναθεωρητισμό, από όπου και εάν προέρχεται. Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη στήριξη της κυβέρνησης και του λαού της Ουκρανίας, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές πλαίσιο. Για λόγους ασφαλείας, λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδήσεις σήμερα: «Πρωθυπουργός-φάντασμα» η Λιζ Τρας – Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Βρετανία Απορρίφθηκε το αίτημα να διεξαχθεί η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στην Αθήνα Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία, παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

