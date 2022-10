Δημοσκόπηση ALCO: Ενισχύεται το προφίλ αξιοπιστίας του Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα, στις 11 μονάδες η διαφορά Αυξήθηκε δύο μονάδες σε σχέση με την μέτρηση του Σεπτεμβρίου – Κεντρογενείς 4 στους 10 αναποφάσιστους ψηφοφόρους Σαφές προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο δείκτη αξιοπιστίας διατηρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. H διαφορά του πρωθυπουργού ανέρχεται πλέον στις 11 μονάδες (από 9 που ήταν στην μέτρηση του Σεπτεμβρίου) καθώς το 31% των πολιτών δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται περισσότερο ως πρωθυπουργό έναντι 20% που εκφράζει την προτίμησή του στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας τους πρωθυπουργού ακολουθεί ουσιαστικά την αύξηση της πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων (0,6% από τον Σεπτέμβριο) που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και φθάνει πλέον το 8,3% σύμφωνα με την Alco. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ικανότερος να αντιμετωπίσει τις κρίσεις στην ενέργεια, την ακρίβεια αλλά και στα ελληνοτουρκικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά στα εθνικά θέματα, το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μπορεί να τα χειριστεί καλύτερα, έναντι 17% που συγκεντρώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προκύπτει από την δημοσκόπηση της Alco η μάχη των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές του 2023 θα δοθεί στο κέντρο καθώς το 23% των αναποφάσιστων ψηφοφόρων δηλώνει ότι προέρχεται από το κέντρο, το 6% από την κεντροδεξιά και το 11% από την κετροαριστερά. Ειδήσεις σήμερα: Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ Πόλεμος στην Ουκρανία – Γιατί κατέρρευσε σε οκτώ μήνες ο «κόκκινος στρατός» Τζέιμς Κόρντεν: Σάλος με τη συμπεριφορά του παρουσιαστή – «Εφαγε πόρτα» από τον ιδιοκτήτη του Balthazar BEST OF NETWORK 18.10.2022, 18:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 18.10.2022, 16:00

