Ελληνοτουρκικά – Καλίν: Η Δύση ξέρει πως η Ελλάδα απωθεί μετανάστες και δεν λέει τίποτα Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν έδειξε ξανά την ενόχληση της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς στα ελληνικά νησιά και προειδοποίησε «με συνέπειες» Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας για το μεταναστευτικό εξαπέλυσε ο επρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραΐμ Καλίν, ο οποίος παράλληλα κατηγόρησε τη χώρα μας για τον εξοπλισμό των νησιών και προειδοποιήσε για τις συνέπειες. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το σημείο στο οποιο βρίσκονται, ο Καλίν είπε: «Εμείς από την αρχή ήμασταν υπέρ του διαλόγου. Η ελληνική πλευρά ήταν αυτή που τερμάτισε τις συνομιλίες το 2016. Εμείς πήγαμε και μιλήσαμε και ξεκινήσαμε ξανά τις διαπραγματεύσεις. Ήταν η ελληνική πλευρά που απέτυχε σε αυτό. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί συγκεντρώνοντας τις μεγάλες δυνάμεις από πίσω της. Η Ελλάδα προσπάθησε να ωφεληθεί, χρησιμοποιώντας τις τεταμένες σχέσεις της Τουρκίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο εκείνη την περίοδο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα εναντίον της Τουρκίας και να τη στρέψουν υπέρ τους». «Όταν αρχίσαμε να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, αυτό το μέτωπο συμμαχίας κατέρρευσε. Η ελληνική πλευρά υπέστη μεγάλο πλήγμα εκεί, ήταν θυμωμένη με την αμερικανική κυβέρνηση. Για να το αντισταθμίσει αυτό, οι προσωπικές σχέσεις του Μπάιντεν με την ελληνική κυβέρνηση είναι γνωστές και προσπαθεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα εναντίον της Τουρκίας. Είπαμε ότι οι συμμαχίες που φαίνεται να είναι πίσω σας δεν θα βρίσκονται εκεί αύριο, θα σας αφήσουν στη μέση. Η Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να οικοδομήσει μόνη της τη δύναμή της. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία. Αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις. Δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε» συνέχισε ο Καλίν. Για τον εξοπλισμό των νησιών, είπε, επαναλμβάνοντας τις προκλήσεις και τις απειλές: «Ο εξοπλισμός των νησιών είναι ένα θέμα που καταγράφεται στη Συμφωνία της Λωζάνης και στη Συμφωνία των Παρισίων. Κάθε τέτοια ενέργεια έχει συνέπειες. Αυτό το λέμε ανοιχτά στην ελληνική πλευρά. Δεν μπορείτε να στριμώξετε την Τουρκία στη γωνία με ρητορική που αυξάνει την ένταση. Και είπα στον Σάλιβαν ότι συσσωρεύουν τον εξοπλισμό που τους δώσατε σε νησιά που δεν θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένα. Μου είπε ότι θα αναλάβει δράση. Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία και η μεταναστευτική κρίση συνεχίζονται, η Ελλάδα δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο αυτές τις σχέσεις για βραχυπρόθεσμα οφέλη. Το γεγονός ότι τα νησιά βρίσκονται τόσο κοντά στην τουρκική ενδοχώρα και ότι ο εναέριος χώρος μας είναι τόσο αλληλένδετος,αποτελούν δεδομένα που επιβάλλει αυτή η γεωγραφία. Ας μιλήσουμε για το πώς θα τα διαχειριστούμε. Στο παρασκήνιο, είδαμε και βλέπουμε τι είδους λόμπι κάνουν εναντίον της Τουρκίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρός μας κάνει αυτό το κάλεσμα με τόσο καλές προθέσεις, αλλά βλέπουμε τις τακτικές εξόδους της ελληνικής πλευράς από τις συζητήσεις, καθώς δεν έχουν καμία απάντηση. Η πηγή της έντασης είναι η ελληνική πλευρά. Είναι η ελληνική πλευρά που πρέπει να λάβει μέτρα για να μειώσει την ένταση». Τέλος, έκανε ξανά λόγο για δήθεν επαναπροωθήσεις από την ελληνική πλευρά. «Ακόμα και στα αρχεία της Frontex όσον αφορά τις απωθήσεις, όλοι έχουμε δει τις εικόνες ντροπής για την ανθρωπότητα. Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης κατηγορεί την Τουρκία. Εμείς δεν τους σπρώχνουμε προς την ελληνική πλευρά. Αν είχαμε μια τέτοια πολιτική, χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα στοιβάζονταν κάθε μέρα στα σύνορα αυτά. Αλλά δυστυχώς, οι Δυτικοί τηρούν υποκριτική στάση. Παρόλο που η Ελλάδα απωθεί κάθε μέρα, δεν βλέπουμε καμία αντίδραση γι’ αυτό. Οι Δυτικοί ομόλογοί μας λένε σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι και η Ελλάδα το κάνει αυτό. Γιατί μας ψιθυρίζετε στο αυτί για την Ελλάδα και δεν το θέτετε μπροστά τους με ειλικρίνεια;». Ειδήσεις σήμερα: Απορρίφθηκε το αίτημα να διεξαχθεί η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στην Αθήνα Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία, παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

