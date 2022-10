Ελληνοτουρκικά – «Ναι» σε διάλογο με την Ελλάδα λέει ο Ακάρ, αλλά «δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα»

Σε έμμεσες απειλές προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που δήλωσε ωστόσο έτοιμος για συνάντηση με την ελληνική πλευρά και για «να μοιραστεί ακριβοδίκαια όλος ο πλούτος» του Αιγαίου. Η Τουρκία, είπε ο Ακάρ, δεν είναι απειλή, αλλά ασφαλής σύμμαχος. Ωστόσο, πρόσθεσε με νόημα: «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός». Μιλώντας στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης με το όνομα «Ελεύθερα Πυρά» ο Τούρκος αξιωματούχος επανέλαβε τα περί δίκαιης κατανομής του πλούτου του Αιγαίου. «Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε. Λέμε ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και να μοιραστεί ακριβοδίκαια όλος ο πλούτος», είπε και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και δίκαιης κατανομής κάθε πλούτου. Η Τουρκία είναι ασφαλής σύμμαχος, δεν απειλεί κανέναν». Προειδοποίηση για Κύπρο Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο για εξοπλισμούς στην Κύπρο. «Λέμε ότι ο εξοπλισμός του νησιού από τους Ελληνοκύπριους θα αυξήσει την ένταση. Ως εγγυητές, εκπληρώνουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η κυριαρχία, η ισότητα κι η τουρκική ύπαρξη», ήταν η προειδοποίησή του. Τι είπε για τη συνάντηση με Παναγιωτόπουλο Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. «Σε αυτήν τη συνάντηση, του εκφράσαμε ανοιχτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Δηλώσαμε ότι για μια συνολική και μόνιμη λύση πρέπει να συναντιόμαστε, να συνομιλούμε και να διατηρούμε ανοιχτό το δίαυλο του διαλόγου. Δηλώσαμε ότι μια λύση σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα και τα ζητήματά μας μπορούν να λυθούν αν μιλάμε και συναντιόμαστε ως δύο γείτονες, δύο σύμμαχοι και έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο, χωρίς να εμπλέκονται τρίτα μέρη σε αυτό το θέμα», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: «Μου έπεσε το χιτζάμπ», δικαιολογείται η Ιρανή που αγωνίστηκε με ακάλυπτο κεφάλι πριν «εξαφανιστεί» Μηχανισμός «διόρθωσης τιμών» για το αέριο αντί πλαφόν στο νέο πακέτο της Κομισιόν για την ενέργεια Η ΕΛΑΣ εντόπισε τον οίκο ανοχής που πήγαινε ο Μίχος τη 12χρονη στον Κολωνό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )