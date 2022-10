Εύα Καϊλή: Στο «στόχαστρο» της Άγκυρας μετά την ερώτησή της για τις τουρκικές βαρβαρότητες στον Έβρο Επίθεση τουρκικών ΜΜΕ στην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, έπειτα από ερώτησή της με την οποία αναδείκνυε την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας στα σύνορα με την Ελλάδα Συνεχίζονται οι προκλητικές ενέργειες από πλευράς Τουρκίας, με τα ΜΜΕ της γείτονος χώρας να επιτίθενται αυτή τη φορά κατά της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή. Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατέθεσε χθες ερώτηση προς τη Κομισιόν, σχετικά με την απαράδεκτη και προβοκατόρικη συμπεριφορά της Τουρκίας στα σύνορα με την Ελλάδα, ζητώντας την ενίσχυση τόσο της Frontex, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων στα ευρωπαϊκά σύνορα, όσο και της χώρας μας, με σκοπό να στηριχθεί οικονομικά, μιας και ως χώρα υποδοχής επωμίζεται τεράστιο βάρος. Την ίδια ώρα που η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ορισμένοι άλλοι Σοσιαλδημοκράτες επιτίθεντο στην Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που μπορεί να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να μην αναλαμβάνει μόνη της το βάρος και την ευθύνη για την προστασία των συνόρων της ΕΕ, η Εύα Καϊλή ανέλαβε θεσμική δράση και στράφηκε προς την Κομισιόν για την επίλυση του ζητήματος. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, απηύθυνε την ερώτηση με αφορμή το βίντεο που δείχνει την τουρκική ακτοφυλακή να ασκεί βία σε μετανάστες, εμποδίζοντας τους να φθάσουν στις ακτές της Τουρκίας και όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, οι εικόνες αυτές παρέχουν περαιτέρω στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εργαλειοποίησητων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και αποτελούν απόδειξη της παραβίασης του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας από την πλευρά της γείτονος χώρας. Τα παραπάνω ήταν αρκετά για να προκαλέσουν την αντίδραση της Τουρκίας και να κάνουν την Εύα Καϊλή… πρώτο θέμα σήμερα, σε αρκετά τουρκικά ΜΜΕ, με κάποια από αυτά να τιτλοφορούν τα θέματά τους με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο. Πιο χαρακτηριστικό, το παράδειγμα της ιστοσελίδας takvim, η οποία αποκαλεί την Εύα Καϊλή «Μπάρμπι της Ελλάδας» και χαρακτηρίζει την ερώτησή της «σκανδαλώδη». Η Ελληνίδα πολιτικός έγινε θέμα και στη φιλοκυβερνητική και μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές εφημερίδες, τη Χουρίετ, η οποία αναφέρει στον τίτλο της: «Σκανδαλώδης δήλωση κατά της Τουρκίας από Έλληνα πολιτικό», συνεχίζοντας στη λεζάντα του θέματος: «Η Τουρκία βρίσκεται για άλλη μια φορά στην ατζέντα της γειτονικής Ελλάδας. Η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή εντάχθηκε στο καραβάνι των πολιτικών που στοχεύουν την Τουρκία. Μια σκανδαλώδης δήλωση κατά της Τουρκίας από την Ελληνίδαπολιτικό». Μάλιστα, η Χουριέτ, στο εν λόγω άρθρο της μιλά για «χειραγώγηση» των μεταναστών από την πλευρά της Ελλάδας και αναφέρει ότι «οι Έλληνες πολιτικοί συνεχίζουν να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποκάλυψε πώς η Ελλάδα άλλαξε τις συντεταγμένες ώστε να φαίνεται ότι τα πρόσφατα γεγονότα έγιναν στα τουρκικά χωρικά ύδατα», ενώ στη συνέχεια αναλύει με επικριτικό ύφος τη χθεσινή ερώτηση της Εύας Καϊλή στη Κομισιόν. «Η Εύα Καϊλή κατηγορεί την Τουρκία και ζητά την ανάληψη δράσης» γράφει το aydinlik, συμπληρώνοντας: «Η Εύα Καϊλή, ελληνικής καταγωγής αντιπρόεδρος του ΕΚ, συνέχισε να κατηγορεί την Τουρκία παρά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου». Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως εξής: «Θέμα: “Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει την τουρκική ακτοφυλακή να επιτίθεται σε μετανάστες” Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει αξιωματικούς της τουρκικής ακτοφυλακής να ασκούν βία κατά μεταναστών εμποδίζοντας τη βάρκα τους να φτάσει στις τουρκικές ακτές. Το βίντεο παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και αποτελεί απόδειξη της παραβίασης του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας από την Τουρκία. Ως εκ τούτου, μετά τις αποκαλύψεις του βίντεο, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή: 1. Θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης τηςπαρουσίας της Frontex, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων στα σύνορα της ΕΕ; 2. Θα εξέταζε η Επιτροπή περαιτέρω δράσεις για την παρακολούθηση της τήρησης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στα σύνορα της ΕΕ; 3. Ποια οικονομική στήριξη θα δοθεί στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων της ΕΕ;» Ειδήσεις σήμερα: Ντέλλα Ρούνικ: Ντύνει τα αγάλματα με Oscar de la Renta Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Πιο αισθησιακή από ποτέ, ποζάρει με λεοπάρ εσώρουχα Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Έρχεται «δυσμενής μετάθεση» για τον «θαυματοποιό» παπά-Δημήτρη BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )