ΗΠΑ: «Δεν έχει αλλάξει η θέση μας για το Αιγαίο, δεν υποστηρίζουμε Ελλάδα ή Τουρκία» Ο Τζέφρι Φλέικ απάντησε σε ερώτημα σχετικά με τη θέση των ΗΠΑ στα τεκταινόμενα στο Αιγαίο – «Η αμυντική μας συνεργασία με την Ελλάδα ενισχύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» υποστήριξε μεταξύ άλλων Δεν έχει αλλάξει η στάση των ΗΠΑ αναφορικά με την ασφάλεια στο Αιγαίο, ενώ η χώρα δεν παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδας ή της Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τζέφρι Φλέικ. «Η συνεργασία μας για την ασφάλεια με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και την Ελλάδα, δεν βασίζεται στο να παίρνουμε θέση ή να αποσταθεροποιούμε έναν από τους εταίρους», ανέφερε μεταξύ άλλων. Η δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζέφρι Φλέικ έχει ως εξής: «Πρόσφατα, μου τέθηκε το ερώτημα αν έχει αλλάξει η θέση των ΗΠΑ για την ασφάλεια στο Αιγαίο. Η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση είναι “Όχι”. Η συνεργασία μας για την ασφάλεια με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και την Ελλάδα, δεν βασίζεται στο να πάρουμε θέση ή να αποσταθεροποιήσουμε έναν από τους εταίρους. Επί του παρόντος, οι κοινές μας προσπάθειες επικεντρώνονται στον τερματισμό του βάναυσου και παράλογου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Τουρκία συνεχίζει να παρέχει πολύτιμη υποστήριξη, ιδίως με την ανάδειξη της επισιτιστικής ασφάλειας σε υψηλότερο σημείο και την εγκαθίδρυση διαλόγου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η αμυντική μας συνεργασία με την Ελλάδα ενισχύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας την Ουκρανία και τους συμμάχους μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο πρωταρχικός στόχος που μοιραζόμαστε με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και την Ελλάδα, είναι η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε όλη την περιοχή». Ειδήσεις σήμερα: Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ Πόλεμος στην Ουκρανία – Γιατί κατέρρευσε σε οκτώ μήνες ο «κόκκινος στρατός» Τζέιμς Κόρντεν: Σάλος με τη συμπεριφορά του παρουσιαστή – «Εφαγε πόρτα» από τον ιδιοκτήτη του Balthazar Best of Network 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 18.10.2022, 16:00

