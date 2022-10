Ικανοποίηση Μητσοτάκη για τις προτάσεις της Κομισιόν για τα ενεργειακά Υιοθετούνται δύο προτάσεις της Αθήνας – Ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανακτηθεί ο έλεγχος στις ενεργειακές αγορές αναφέρει ο πρωθυπουργός Την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι στις προτάσεις για τα ενεργειακά που παρουσίασε η κα Λάιεν, περιλαμβάνονται δύο προτάσεις που κατέθεσε η Ελλάδα εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο TTF και περιορισμό των διακυμάνσεων στις αγορές παραγώγων ενέργειας. Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού I welcome the comprehensive package proposed by the President of the European Commission @vonderleyen and especially the inclusion of two proposals Greece has long called for: a price correction mechanism at TTF and circuit breakers in energy derivative markets. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 18, 2022 Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει επίσης ότι στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσιάζεται μια ευκαιρία για να ανακτήσουμε τον έλεγχο στις ενεργειακές αγορές θέτοντας ένα όριο στις τιμές. Όπως σημειώνει με έμφαση ο πρωθυπουργός, η καθιέρωαση του πλαφόν θα μειώσει την αστάθεια. «Μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις» σημειώνει συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. The upcoming European Council is an opportunity to reestablish control over our energy markets by placing a limit on prices and reducing extreme volatility. This can be a decisive step in our effort to lower energy prices for European citizens and businesses. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 18, 2022 Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον επανέλαβαν ουσιαστικά τα μέτρα στα οποία υφίσταται ήδη συναίνεση ανάμεσα στα κράτη – μέλη, επιλέγοντας να μην αναφερθεί στην πιθανότητα επιβολής ανώτατης τιμής στην χονδρική αγορά φυσικού αερίου, κάτι που ενώ έχουν ζητήσει 15 κράτη – μέλη της ΕΕ βρίσκει αντίσταση λόγω της πλήρους άρνησης της Γερμανίας και της Ολλανδίας να συζητήσουν ένα τέτοιο μέτρο. Το εν λόγω ζήτημα θα εξεταστεί στο Ευρωπαικό Συμβούλιο, καθώς οι “27” θα πρέπει να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό αναφορικά με το είδος του πλαφόν που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να εφαρμοστεί στην ΕΕ. Ήτοι, το ιβηρικό μοντέλο, ανώτατο όριο μόνο στο αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα προσωρινό ανώτατο όριο τιμών, που θα επιτρέπει στα χρηματιστήρια ενέργειας να αναστείλουν τις συναλλαγές φυσικού αερίου σε περίπτωση ακραίας αστάθειας, είτε τέλος κάποια άλλη πρόταση, όπως την εφαρμογή ενός δυναμικού «διαδρόμου τιμών» για την αγορά χονδρικής, επιτρέποντας την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ευρωπαϊκών τιμών σε άλλα σημεία αναφοράς (π.χ. τιμές φυσικού αερίου στην Ασία ή τις ΗΠΑ). Ειδήσεις σήμερα: Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ Πόλεμος στην Ουκρανία – Γιατί κατέρρευσε σε οκτώ μήνες ο «κόκκινος στρατός» Τζέιμς Κόρντεν: Σάλος με τη συμπεριφορά του παρουσιαστή – «Εφαγε πόρτα» από τον ιδιοκτήτη του Balthazar BEST OF NETWORK 18.10.2022, 18:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 18.10.2022, 16:00

