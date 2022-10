Μητσοτάκης: Στα… βαθιά της προεκλογικής περιόδου με ούριο δημοσκοπικό άνεμο

Ωθούμενος και από τον ούριο άνεμο που φυσάνε στα πανιά του τα αισιόδοξα δημοσκοπικά ευρήματα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει στα… βαθιά της προεκλογικής περιόδου, αναζητώντας σε καθημερινή βάση ευκαιρίες για προβολή του κυβερνητικού έργου και περιοδείες για επαφή με το εκλογικό σώμα. Μια μέρα μετά την παρουσία του στην εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, όπου μίλησε τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, σήμερα Τρίτη θα βρεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για να επισκεφθεί εργοτάξιο όπου εκτελούνται έργα υποδομών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις 11.00 στο Δημαρχείο Αργιθέας και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατουσίου. Μια ώρα αργότερα, στις 12:00, θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα της ΠΕ Καρδίτσας και Αγράφων της ΠΕ Ευρυτανίας. Όπως και χθες στο Ελληνικό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι «απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια η πολιτεία υψώνει συνεχώς αναχώματα ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων». Ο ίδιος, άλλωστε, με κάθε αφορμή επαναλαμβάνει ότι «οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται». «Αντιλαμβάνονται με ωριμότητα, ωστόσο, το μέγεθος των προκλήσεων και νιώθουν την κυβέρνηση δίπλα τους, ενώ διαπιστώνουν ότι δεν κάνει βήμα πίσω από το πρόγραμμά της. Ό,τι είπαμε το κάνουμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καταλήγοντας: «Και όπως μέχρι και τώρα, έτσι κι αυτή η παγκόσμια δυσκολία θα μετατραπεί τελικά σε μια εθνική επιτυχία». Στο 8,3% το γαλάζιο προβάδισμα Την ίδια ώρα, πάντως, και παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει να διευρύνει το προβάδισμα που το χωρίζει από την αξιωματική αντιπολίτευση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Η διαφορά αυξάνεται κατά 0,6%, με τη ΝΔ να προηγείται πλέον με 8,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (από 7,7% τον Σεπτέμβριο), καθώς η κυβερνητική παράταξη επωφελείται από τη μείωση του αριθμού των αναποφάσιστων, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει διπλάσιες απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 31,2% έναντι 22,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%, η Ελληνική Λύση με 5,1% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν άλλα ευρήματα της ίδιας μέτρησης, σύμφωνα με τα οποία: *Το 90% θεωρεί ότι θα χρειαστεί να περικόψει τη θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ το 71% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας έχει ήδη περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών. *Το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι έχουν αυξηθεί αρκετά έως πολύ τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, ενώ μόλις το 22% αισθάνεται ότι η οικογένειά του θα στηριχθεί από το καλάθι του νοικοκυριού. *Το 36% δηλώνει ότι θεωρεί πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, έναντι 53% που δηλώνει ότι είναι λίγο έως καθόλου πιθανό. *Πάνω από οκτώ στους δέκα πολίτες (82% των ερωτηθέντων) ανησυχεί αρκετά έως πολύ για την εγκληματικότητα: το 37% λέει ότι φοβάται πολύ και το 45% αρκετά. Ειδήσεις σήμερα: Ένας ακόμη άνδρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακαλεί την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ Ο Μπενζεμά στο γκαλά για τη Χρυσή Μπάλα μαζί με τη νέα του σύντροφο και την πρώην σύζυγό του – Δείτε φωτογραφίες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )