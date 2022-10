Νίκος Ανδρουλάκης: Συνάντηση με τον Τούρκο αντιφρονούντα «αστέρα» του ΝΒΑ Ενές Καντέρ Στην Αθήνα με αμερικανικό διαβατήριο ο Καντέρ – Του έχει απαγορευτεί η είσοδος στην πατρίδα του Αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα δεχτεί στο γραφείο του στη Βουλή τον μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ, Ενές Καντέρ. Ο Τούρκος διάσημος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ συχνά σε δημόσιες τοποθετήσεις του ή και μέσω twitter κατακεραυνώνει τα πεπραγμένα Ερντογάν, ιδίως σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στο εσωτερικό της Τουρκίας. Του έχει απαγορευτεί να επισκέπτεται την Τουρκία, όπου είναι χαρακτηρισμένος ως «γκιουλενιστής». Έχει αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα και πρόθεσε στο ονοματεπώνυμό του το «Freedom». O Καντέρ, που ήλθε στην Αθήνα για την συνάντηση, μίλησε στον Alpha: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnocz9tifuwh) Ο έντονα πολιτικοποιημένος Ενές Καντέρ είχε σταθεί σε ομιλίες και παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο για τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, εξού και ζήτησε να τον συναντήσει. Ειδήσεις σήμερα: «Πρωθυπουργός-φάντασμα» η Λιζ Τρας – Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Βρετανία Απορρίφθηκε το αίτημα να διεξαχθεί η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στην Αθήνα Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία, παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 09:10 18.10.2022, 12:37 18.10.2022, 09:26 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )