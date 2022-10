Παναγιωτόπουλος: Δυναμώνουμε στρατιωτικά την Ελλάδα για να υπερασπιστεί στο ακέραιο την εθνική της κυριαρχία

«Όταν η Ελλάδα μεγάλωνε, κέρδιζε μεγάλες εθνικές νίκες και βασιζόταν σε πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις και ένα Ναυτικό που κυριαρχούσε στον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Η φιλοδοξία μας και σήμερα είναι να δυναμώσουμε την Ελλάδα στρατιωτικά, όχι για να κάνει επεκτατικές κινήσεις αλλά για να υπερασπιστεί στο ακέραιο την εθνική της κυριαρχία και τα εθνικά της δίκαια». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θάσο με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού. «Εκτός όμως από τη διαρκή προσπάθεια να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετρά πάρα πολύ και η παρουσία των συμμάχων και εταίρων μας στο στρατόπεδο στο οποίο ανήκουμε, στο Δυτικό κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. «Νομίζω», συνέχισε ο υπουργός, «ότι το γεγονός ότι με την παρουσία του λάμπρυνε επιπλέον τη σημερινή εορτή και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ο Τζορτζ Τσούνης. Ένας Ελληνικής καταγωγής υψηλός αξιωματούχος ως εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης σηματοδοτεί και ένα μήνυμα: Όχι μόνο ότι έμεινε γοητευμένος από το νησί και όπως μας δήλωσε σκοπεύει να έρθει εδώ και για να κάνει διακοπές στο μέλλον, αλλά και ότι για όσους άφρονες, θα έλεγα, έχουν προσθέσει ακόμα και τη Θάσο στη λίστα των διεκδικήσεων τους, η παρουσία εδώ του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών κι επομένως του επίσημου εκπροσώπου των συμμάχων μας, της αμερικανικής κυβέρνησης, νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα που καλό είναι όλοι να το λάβουν καλά υπόψιν». Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της Θάσου, όπου εκφωνήθηκε και ο πανηγυρικός της ημέρας. Ακολούθως παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση, παρακολούθησε την παρέλαση και κατέθεσε στέφανο στο Ηρώο των Πεσόντων. Παρευρέθηκαν επίσης βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι στη Θάσο και να απολαμβάνω αυτήν την επέτειο. Πραγματικά θεωρώ ιδιαίτερα τιμητική την παρουσία μου εδώ με τον φίλο μου κ. Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Θα έρθω για διακοπές στη Θάσο το καλοκαίρι». Χθες, ο Ν. Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης συναντήθηκαν στην Καβάλα με τον αντιπεριφερειάρχη Αλέξη Πολίτη και τον δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και ενημερώθηκαν για όλα τα προβλήματα αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ Πόλεμος στην Ουκρανία – Γιατί κατέρρευσε σε οκτώ μήνες ο «κόκκινος στρατός» Τζέιμς Κόρντεν: Σάλος με τη συμπεριφορά του παρουσιαστή – «Εφαγε πόρτα» από τον ιδιοκτήτη του Balthazar

