ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ: Με «κοκτέιλ» παλιών και νέων υποψηφίων στη μάχη του Λεκανοπεδίου Πρόγραμμα και λίστες στις προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη – Χάσαμε χρόνο από το Συνέδριο του Μαΐου μέχρι σήμερα, αλλά τώρα φορτσάρουμε, λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Φώφη Γιωτάκη 18.10.2022, 19:18 Αν το πρόγραμμα είναι το Α, τα πρόσωπα είναι το Ω στην αλφάβητο του ΠΑΣΟΚ που επιχειρεί να αξιοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δύσκολη και παρατεταμένη για το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα προεκλογική περίοδο. Με τη φράση αυτή, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να περιγράψει τις προτεραιότητες της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το διάστημα: ταχύτητα και έμφαση αφενός στο «κλείδωμα» του προγράμματος και την άμεση εφαρμογή του -πριν από τις εκλογές- με την κατάθεση νομοθετημάτων στη Βουλή και αφετέρου στην επιλογή των προσώπων που θα δώσουν τη μάχη της πρώτης γραμμής. Το ίδιο στέλεχος δεν αποφεύγει να αναγνωρίσει ότι το κόμμα του υπό τη νέα ηγεσία θα μπορούσε να ολοκληρώσει πολύ νωρίτερα τα δύο καθοριστικής σημασίας παζλ για την διείσδυση του ΠΑΣΟΚ σε ευρύτερα εκλογικά κοινά. «Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, από το Συνέδριο του Μάη μέχρι σήμερα, αλλά τώρα φορτσάρουμε, ώστε ο Νοέμβρης να είναι ο μήνας των αποκαλύψεων», λέει χαρακτηριστικά και επιμένει ότι μέσα στις επόμενες 30 ημέρες το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. θα έχει καταφέρει να παρουσιάσει την πλήρη προγραμματική του πρόταση και τα πρόσωπα που θα κληθούν να την υποστηρίξουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να ενισχύεται από νέα πρόσωπα, αν και «κομπιάζει» όσον αφορά την αναζήτηση και την ανάθεση ευθυνών σε νέους τομεάρχες – στους κομματικούς που συνήθως μετατρέπονται στους ισχυρούς παίκτες της προεκλογικής μάχης. Η Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων (αν όχι η πρώτη, από τις λίγες επιτροπές που λειτούργησαν σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή ηγεσίας) έχει πάρει φωτιά. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Βαγγέλης Αργύρης γράφει και σβήνει ονόματα στις λίστες που θα παραδώσει για έγκριση στα χέρια της Κεντρικής Επιτροπής το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη. Στόχος του και οδηγία είναι να παραδώσει το 100% των υποψηφίων, αν και γίνονται δεύτερες σκέψεις που παραπέμπουν στα αποκαλυπτήρια του 80% των ονομάτων, μια και τον Δεκέμβρη θα οριστικοποιηθεί ο νέος χάρτης (μετά την απογραφή του πληθυσμού) των εκλογικών εδρών ανά περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχηγός και το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ θέλουν το κόμμα να ρίξει σύντομα τους «πολεμιστές» στη μάχη και δη της Αττικής. Εκεί εκτιμούν ότι θα κριθεί το «παιχνίδι» πανελλαδικά, καθώς η αισθητή αύξηση των ποσοστών στη δυσκολότερη για το ΠΑΣΟΚ του 2019 Περιφέρεια Αττικής θα ανεβάσει σημαντικά το (διψήφιο δημοσκοπικά) πανελλαδικό σκορ. Σε μία εκλογική περιφέρεια της Αττικής (μάλλον στα νότια προάστια) θα είναι άλλωστε υποψήφιος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ως αρχηγός τη δυνατότητα να κατέβει και σε άλλες δύο περιοχές: οι εκλογικές περιφέρειες που έχει κυκλώσει μέχρι τώρα στον χάρτη είναι, όπως ακούγεται, η Κρήτη (Ηράκλειο) και η Θράκη (σε έναν από του τρεις νομούς). Ο χάρτης της Αττικής Στη Βόρεια Αθήνα, ο Ανδρέας Λοβέρδος διεκδικεί την επανεκλογή του με ισχυρό προβάδισμα. Παραμένει ο ισχυρός παίκτης με τη δυνατότητα διείσδυσης και στο κεντροδεξιό κοινό, σε μια περιοχή όπου η Ν.Δ. κατεβάζει κορυφαίους υπουργούς και δημοφιλή στελέχη της. Δυναμική εμφάνιση συμμετέχοντας στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο των βορείων προαστίων επιχειρούν τρεις κυρίες με σημαντική διαδρομή στο πολιτικό σκηνικό: η Μιλένα Αποστολάκη (πρώην υπουργός και βουλευτής που αποχώρησε τα χρόνια της κρίσης) λέγεται ότι έχει πρόσβαση και στα μη στενά κομματικά κοινά, η Κατερίνα Μπατζελή (πρώην βουλευτής και νυν περιφερειακό στέλεχος Στερεάς Ελλάδας) και η Εφη Χαλάτση (μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου από την παπανδρεϊκή πτέρυγα). Υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο Πάνος Βλάχος, από τις νεότερες γενιές και στενός συνεργάτης σήμερα του Ν. Ανδρουλάκη, ενώ ακούγονται τα ονόματα του γνωστού συνταγματολόγου Κώστα Μποτόπουλου, της δικηγόρου Ρένιας Ζαρκαδούλια κ.ά. Στη Νότια Αθήνα ενδέχεται να εκλεγούν με τη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ και δύο βουλευτές. Η νυν βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Τόνια Αντωνίου, που ήταν στενή συνεργάτιδα της Φώφης Γεννηματά και υποστηρίκτρια του Γ. Παπανδρέου στην εσωκομματική μάχη, έχει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, όπου κατεβαίνουν για πρώτη φορά δύο άλλα στελέχη της πρώτης γραμμής: ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ που όργωσε την Ελλάδα υπέρ της εκλογής Ανδρουλάκη στην ηγεσία Στέφανος Ξεκαλάκης και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου (επί Γεννηματά) Παύλος Χρηστίδης. Τη μάχη στα νότια της Αθήνας ενδέχεται να δώσει εκ νέου ο Γιώργος Πεταλωτής και ο πανεπιστημιακός Θόδωρος Παπαθεοδώρου (στήριξε Λοβέρδο στα εσωκομματικά). Εχουν ξεκινήσει εκστρατεία η Αναστασία Σιμητροπούλου (αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου), η Μαρία Τσέλιου και άλλοι. Στη Δυτική Αθήνα η σκληρή κόντρα αφορά τη νυν και δημοφιλή κοινοβουλευτική εκπρόσωπο Νάντια Γιαννακοπούλου (στήριξε Α. Λοβέρδο για την ηγεσία) και τον πρώην βουλευτή και παπανδρεϊκό Μιχάλη Καρχιμάκη. Από νωρίς έχει κατέβει στη μάχη και ο «τηλεοπτικός» ταξίαρχος ε.α. Θανάσης Κατερινόπουλος, ο ανδρουλακικός Ηρακλής Δρούλιας κ.ά. Στην Ανατολική Αττική η πρώην υπουργός και βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου δεν πρόκειται να διεκδικήσει και πάλι έδρα. Κατεβαίνουν στη μάχη μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης περιοχής, στελέχη από τις νεότερες γενιές: ο πρώην γραμματέας επί Γεννηματά Μανώλης Χριστοδουλάκης, που έχει αποκτήσει ήδη ευρεία κομματική απήχηση, ο Γιάννης Σμέρος (βασικός στο οργανωτικό τιμ του Ν. Ανδρουλάκη και γιος του πρώην δημάρχου Παλλήνης), η Βάσια Αναστασίου (λοβερδική, από τη νεότερη επίσης γενιά), ο Σπύρος Βρεττός (γιος πρώην βουλευτή), ο Λάζαρος Καραούλης με «έδρα» τη Νέα Μάκρη, ο Παντελής Ασπραδάκης που διατηρεί δυνάμεις στην περιοχή κ.ά. Η μάχη της Αθήνας Στην Α’ Αθήνας ο νυν βουλευτής και εις εκ των εμπειρότερων στο ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την επανεκλογή του διαθέτοντας μια ισχυρή βάση εκκίνησης. Δύσκολοι αντίπαλοί του θα είναι εκ των πραγμάτων ο Παύλος Γερουλάνος (διεκδίκησε τη δημαρχία της Αθήνας το ’19) και ο Δημήτρης Οικονόμου (γιος του Παντελή Οικονόμου) που έχει συγκροτήσει σημαντικές δεξαμενές ψηφοφόρων από την προηγούμενη φορά. Εδρα διεκδικούν η νεαρή δημοτική σύμβουλος Ρωξάνη Μπέη, η Ζέφη Δημαδάμα κ.ά. Στην Α’ Πειραιά η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει την κάθοδο του δημοφιλούς αντιδημάρχου και έμπειρου στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Καρύδη, ενώ ενδέχεται να ζητήσει σταυρό ο Παναγιώτης Φασούλας. Υποψήφιοι θα είναι, ως φαίνεται, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Λευτέρης Χρυσοφάκης, ο Β. Κατσαφάδος κ.ά. Στη Β’ Πειραιά, όπου καταγράφεται σημαντική άνοδος των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, θεωρείται ισχυρή η υποψηφιότητα του Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά και των κυρίων Δ. Λιντζέρη, Δ. Κατσικάρη. Ακούγονται επίσης τα ονόματα των κυρίων Σαλαλέ, Αθανασιάδη, Τσούτσα κ.ά. 