Τουρκία: Θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» εξηγεί τι σημαίνει η αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας σε Αιγαίο και Κρήτη

Mε τίτλο : «Γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να ανεχθεί αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας» ο εθνικιστής… influencer Τζιχάτ Γιαϊτζί, ναύαρχος ε.α. και «θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας», υπεραμύνθηκε του τουρκικού «Casus Belli» σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Με άρθρο του στη ιστοσελίδα του δικτύου TV100, στρέφει τις βολές του εναντίον όσων υποστηρίζουν πως η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ, υπενθυμίζοντας την απόφαση του 1995 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. «Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για «Casus Belli», απόφαση ή κήρυξη πολέμου στο πλαίσιο του άρθρου 92 του Συντάγματος, αλλά είναι μια δήλωση ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα της εθνικής εξουσίας και θα πολεμήσει, αν χρειαστεί» προειδοποιεί, ο τ. αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, και επικεφαλής του Κέντρου Ναυτικών και Στρατηγικών Σπουδών του ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ. Επαναφέροντας την θεωρία της λίστας «EGAYDAAK», αρκτικόλεξο της φράσης «Egemenligi Anlasmalarla Yunanistan’a Devredilmemis Ada Adacιkve Kayalιklar» («νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες»), ο Γιαϊτζί υποστηρίζει πως ακόμη και εάν η Άγκυρα διεκδικήσει τα 176 «γκρίζα» -σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα- νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, πιθανή αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. από την Ελλάδα, θα έχει ως αποτέλεσμα : «η αναλογία των υπεράκτιων περιοχών στη «Θάλασσα των Νησιών» (Σημ. όπως αποκαλεί το Αιγαίο) να μειωθεί στο 19% περίπου. Τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας να αυξηθούν κατά 8,7% και της Ελλάδας στο 62%». Ο Γιαϊτζί τονίζει πως εάν γίνει αποδεκτή η ελληνική κυριαρχία στα 172 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες της λίστας «EGAYDAAK» το ποσοστό κάλυψης τω χωρικών υδάτων της Ελλάδας θα αυξηθεί στο 68% σε ολόκληρο το Αιγαίο και η κατάσταση θα γίνει «ακόμη πιο δεινή για την Τουρκία», όπως λέει, αφού η «Θάλασσα των Νήσων» θα μετατραπεί σε ελληνική εσωτερική θάλασσα. «Σε μια τέτοια περίπτωση, η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας θα διαταραχθεί. Περίπου το 90% της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ των νησιών θα ανήκει στην Ελλάδα, γεγονός που θα περιορίσει δραστικά ή και θα ακυρώσει τις οικονομικές δραστηριότητες της Τουρκίας, όπως η εξόρυξη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων από τη «Θάλασσα των Νησιών», όπως επίσης η αλιεία, ο τουρισμός και η επιστημονική έρευνα» σημειώνει, επισημαίνοντας : «Η πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. θα εδραιώσει την απόλυτη κυριαρχία της Ελλάδας στη «Θάλασσα των Νησιών» λύνοντας όλα τα προβλήματα υπέρ της, ιδιαίτερα της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΖ και του εναέριου χώρου».. Για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ο Γιαϊτζί «κρούει» επίσης τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας, πως εάν προχωρήσει θα έχει ως αποτέλεσμα τα θαλάσσια περάσματα από το Αιγαίο προς τη Μεσόγειο θα «κλείσουν δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα «στην εθνική υπόθεση και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο θέμα της ’’Γαλάζιας Πατρίδας’’» λέει. O θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» ζητάει να μην υπάρξει καμία υποχώρηση στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας επέκτασης των χωρικών της υδάτων, είτε στο Αιγαίο Πέλαγος είτε νοτίως της Κρήτης. «Για κάθε αύξηση κατά 1 ν.μ στα χωρικά της ύδατα, η Ελλάδας θα σφετερίζεται τουλάχιστον το 13% της «Γαλάζιας Πατρίδας» της Τουρκίας στη «Θάλασσα των Νησιών». Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του να δώσεις 13% της Ανατολίας (Σημ. Της ηπειρωτικής χώρας) και 13% της ’’Γαλάζιας Πατρίδας’’» τονίζει ο Γιαϊτζί στο άρθρο του στο TV100. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τα δύο στοιχεία που την «έκαψαν» Τι ετοιμάζει μετά τα drones- καμικάζι ο Πούτιν στην Ουκρανία; Πρωτοφανές, η Τουρκία ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων

